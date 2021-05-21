Ateş düştüğü yeri yaktı! Bir Zamanlar Çukurova en çok izlenen dizi oldu!

Ümit hastaneden çıkmadan, Züleyha onun eşyalarını kapıya yığdı! Üstelik eve gelmesini ve onu kapının önüne koyduğunu görmesini de bekledi! İlişkilerini bildiğini ve umursamadığını da söyledi! Ama kalbine ihanetin kara gölgesi düştüğünden, Ümit de "bittiğini nereden biliyorsun" deyince, Züleyha gemileri yaktı! Komiser Şadi'den aldığı yardımla, önce Kıbrıs'a, sonra Avrupa'ya gitmek için hazırlıklarını tamamladı! Gülten ve Çetin de son ana kadar ona destek oldular. Züleyha, iki çocuğunu otomobiline koydu ve Mersin limanından kalkan gemiye geldi. Tam gemiye binmek üzereyken, limanda, iskeleye girmeye çalışan Demir'in sesini duydu! Ne ileri gidebildi, ne geri dönebildi!

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