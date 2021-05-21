Bozkırları titreyen adam Celaleddin Harzemşah

ATV ekranında bugün yepyeni bir dizi başlıyor: Bozkır Arslanı Celaleddin! Aksiyon ve heyecan dolu sahnelerin izleyiciyle buluşacağı ilk bölümde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek. Cengiz Han'ın, bey babasını katledip esir ettiği güzeller güzeli Kutlu Bike'yi infaz etmesine engel olan Celaleddin, Cengiz Han tarafından ölümcül bir sınava tabi tutulacak.O bir aslan avcısıdır. Harzemşah devletinin cesur, zeki ve adil şehzadesi. Savaş sanatında bir deha seviyesinde. Devletin geleceği için yalnızca Moğollarla değil, içerideki düşmanlarla da baş etmek zorundadır.CENGİZ Han kıtaları vilayeti yapma hedefiyle savaşan bir savaş dehası. Merhametsizliği ile nam salmış olsa da kudretini üstün zekasıyla verdiği kararlardan almaktadır. Şimdiki hedefi ise Harzemşahlardır.BOY beyi Behzat Han'ın kızıdır. Güzelliğinin ardında mahir bir savaşçı gizlidir. Moğolların obasını yakıp ailesini öldürmesinin ardından onu yeniden hayata döndürecek kişi Şehzade Celaleddin olur.HARZEMŞAH devletinin en kudretli hükümdarlarından. Devletin iradesini farklı iklimlere taşımış bir muzaffer. Evlatlarıyla yaşayacağı imtihan devletinin kaderini belirleyecektir.Sultan Alaeddin'in ikinci eşidir. Saraya geldiği ilk günden itibaren zorluklarla mücadele etmek zorunda kalmış, oğlu Celaleddin'i her şeyden korumuş ve onu merhametli bir alim olması için yetiştirmiştir.KIPÇAK soyundan gelip Harzemşah sarayına gelin olmuş kudretli sultan. Devletin en parlak dönemlerini de en karanlık günlerini de görmüştür. Oğlu Sultan Alaeddin'in tahta geçmesiyle Türkan Sultan'ın devri başlamıştır.