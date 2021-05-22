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Giriş Tarihi: 22.5.2021

‘Artık orta yaşlıların sevgilisiyim’

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Artık orta yaşlıların sevgilisiyim’

, ailesi ve eşinin düzenlediği yemekle 39’uncu yaş gününü kutladı. Akçıl, sürpriz doğum günü sonrası kameraların karşısına geçip esprili açıklamalar yaptı. Akçıl, maço bir erkek olduğunu söyleyip ekledi: “Ricky Martin görünümlü gibi düşünün.”

Sinan Akçıl, 39'uncu yaş gününü ailesi ve eşi Burcu Kıratlı'nın düzenlediği sürpriz yemekle pasta keserek kutladı. Akçıl, "Eskiden genç kızların sevgilisi diyorlardı şimdi orta yaşlıların sevgilisi olmasın" diye espri yaptı. Bir arkadaşının kendisine konsol aldığını belirten şarkıcı, "Kız çocuğum olsa bu kadar sevinirdim" diye konuştu.
Ünlü popçu eşinin sosyal medya üzerinden yaptığı yaş günü paylaşımıyla ilgili de şöyle konuştu: "Drama dizilerinin aranan oyuncusu, romantikliği ona yakıştırıyorum. Hem romantik, hem komik hem de dramatik, ben de çözemedim." Maço olduğunu söyleyen Akçıl, "Eşime 'Bütün gün odada kalabilirim, seni bu kıyafetle hiç göstermesem' diyebilirim. Ricky Martin görünümlü Kadir İnanır gibiyim" dedi.
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‘Artık orta yaşlıların sevgilisiyim’
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