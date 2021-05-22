Bugün burcunuz neler söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 22 Mayıs 2021 Cumartesi!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 22 Mayıs 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MİRAS" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: İkizler burcunda gerçekleşecek olağanüstü toplantı yeryüzündeki haber akışını hızlandıracak. Global düzeyde çalışmaları olan kurumları gündeme gelebilir. Bu günlerde 16 Kasım 1945'te Uranüs – İkizler döngüsünde kurulan UNESCO daha fazla konuşulacak. Yardım eli olanlar ile çıkar güdenler saflarını belli edecek.
Koç: Çocuk sahibi bir Koç burcuysan çocuklarına çok fazla vakit ayırmak isteyebilirsin. Ailenden sakladığın sırlar bugün ortaya çıkabilir.
Boğa: Bugün, kariyer yaşantın ile ilgili karşına birçok fırsat çıkabilir. Hayatında değişiklik yapmak isteğin, yeni aktiviteler edinmene yardımcı olabilir.
İkizler: İletişimsel açıdan kendini geliştirmen, çevren ile uyumunu artırıyor. Ailen, alacağın kararlar konusunda sana saygı duymaya başlıyor.
Yengeç: Evli bir Yengeç burcuysan eşinin şu sıralar sorumluluklarını ihmal ettiğini düşünebilirsin. Yetenekli olman çevrenin dikkatini çekiyor.
Aslan: Dengeli beslenme ve spor önceliklerin arasında yer almaya başlıyor. Ailen, ihmal ettiğin sorumluluklar hakkında sana uyarılarda bulunabilir.
Başak: Arkadaşların sorunları hakkında seninle konuşmak isteyebilir. Hiç beklemediğin anda gelecek aşk itirafı, ayaklarını yerden kesebilir.
Terazi: Evin dekorasyonu ile ilgili bir değişiklik yapmak için bugün ilk adımı atıyorsun. Aynı anda birden fazla işle meşgul olman, hata yapmana sebep olabilir.
Akrep: Çalışma hayatındaki sorumlulukların hafiflemiş olması gelecek için seni rahatlatıyor. Zaman geçirmek için kendine bir uğraş edinmeyi düşünüyorsun.
Yay: Bugün hızlı karar vermen gereken bir gün geçireceksin. Duygusal hayatında verdiğin yanlış kararlar, seni olumsuz etkileyecek.
Oğlak: Bugün kendini ifade etme konusunda sorunların olabilir. Elindeki birikimi değerlendirmek için acele etmeyeceksin.
Kova: bugün çevrene sinirli olduğuna dair mesajlar verebilirsin. Evli ve çocuk sahibi olan bir Kova burcuysan, ailenle vakit geçirmek sana iyi gelecek.
Balık: Kaygılarını geride bırakmak için bugün harekete geçiyorsun. Uzun süredir yalnız bir Balık burcuysan, duygusal hayatında yeni gelişmeler olabilir.
MİRAS
Miras nedir? Anneden, babadan ya da aile büyüklerinden kalan mal mıdır? Yoksa üzerine herkesin pay stratejisi yaptığı bir toprak parçası mı? Ya da kazanmak için emek vermeyen insanların gözlediği bir fırsat kapısı mı? İşte bu yazımda miras kavramına biraz daha farklı bir pencereden bakacağız.
Duygusal Miras Kişiyi Bir Ömür Etkiler
İçinde bulunduğumuz yüzyılın hızına kapılmamak en işten bile değil. Sonuçta uğraş verdiğimiz konulardan tutalım da en değer verdiğimiz kavramlar bile birer birer değişiyor. Diğer adı Kova Çağı olan 2021 yılında en çok da duygusal çıkar çatışmalarını gözlemliyoruz. Bu gözlemi hem ekran karşısında hem de sosyal medya hesapları üzerinde kozlarını paylaşan kişiler sayesinde görüyoruz. Bu bizi nasıl mı etkiliyor? Çevremizdeki kişileri de etkileyip odak noktamızı kaybediyoruz. Doğru düşünemiyoruz. Özellikle de sevdiğimiz kişileri etkilemek konusunda üzerimize olmuyor. Bu şekilde etkilenen kişilere verdiğimiz şey, duygusal miras değil de nedir? Anlıyoruz ki miras kavramı sadece maddi değerler üzerinden ölçülmez.
Düşünceler Ölmez
Miras sadece yarını düşünmek değil, bütün bir geleceği düşünmektir. Sadece belli kağıtlar üzerinden gidilen bir prosedürden ziyade sorumluluğu çoktur, dikkatsizliğe gelemez. Yalnızca insan odaklı bir kavram da değildir miras, düşünmektir, ölçmektir, tartmaktır. Düşünün ki ardınızda sadece adınızı, soyadınızı ve bir miktar maddi birikim bıraktınız. Ne kadar da acı. Halbuki insan kendinden sonra gelen kişilere duygusal açıdan dokunmak ister, bu dünyadan göçmenin getirdiği acıyı değil, mücadele etme içgüdüsünü vermek ister. O kişiye bir ilham olmak ister. Bir ahlak modeli ve davranışları örnek alnın bir kişi olmak ister. İşte miras budur.
Yaşamın usul usul aktığı günlerde hayatın maddi kavramlardan daha değerli olduğunu bilmek gerekir. Unutmayın güzel düşüncelerin ve paylaşımcı ellerin değdiği çöl bile yeşerir. Kimseden bir şey beklemeden kendi ayaklarının üzerinde durup yola devam etmek ise geleceğe bırakılacak en büyük mirastır.
Duruş mirastır,
Davranış mirastır,
Hatayı kabul etmek mirastır,
İş ahlakı mirastır,
Zor günlerdeki tavır hem öğreti hem mirastır.