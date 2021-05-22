Bugün burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 23 Mayıs 2021 Pazar

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Mayıs 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 23 Mayıs 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "SANATI DA SANATÇIYI DA BÜYÜK DEĞİŞİMLER BEKLİYOR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 23 MAYIS 2021 PAZAR

Astrogündem: Merkür-Neptün karesi Hollywood'da başlayan adalet arayışının tüm dünyayı saracağını işaret ediyor. Asla böyle söylemez dediğimiz kişilerden skandal gaflar duyabiliriz. Dilin kemiği yok ama bu kadarı da pes diyeceğimiz günlerden geçiyoruz.

Koç: Maddi konularda alacağın haberler elini güçlendirecek. Akşam saatlerinde kendi spesiyalini hazırlamak ve kendini şımartmak isteyebilirsin.

Boğa: Dikkat dağınıklığı yaşadığın bugünde karar vermekte zorlanabilirsin. Çocuk sahibi bir Boğa burcuysan bütün gününü çocuklarına ayırmak isteyebilirsin.

İkizler: İlişkilerine verdiğin değeri karşı taraftan göremiyor olman seni üzüyor. Akşam saatlerinde kardeşinden seni mutlu edecek bir haber alabilirsin.