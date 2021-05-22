Bugün burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 23 Mayıs 2021 Pazar

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Mayıs 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 23 Mayıs 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "SANATI DA SANATÇIYI DA BÜYÜK DEĞİŞİMLER BEKLİYOR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Merkür-Neptün karesi Hollywood'da başlayan adalet arayışının tüm dünyayı saracağını işaret ediyor. Asla böyle söylemez dediğimiz kişilerden skandal gaflar duyabiliriz. Dilin kemiği yok ama bu kadarı da pes diyeceğimiz günlerden geçiyoruz.
Koç: Maddi konularda alacağın haberler elini güçlendirecek. Akşam saatlerinde kendi spesiyalini hazırlamak ve kendini şımartmak isteyebilirsin.
Boğa: Dikkat dağınıklığı yaşadığın bugünde karar vermekte zorlanabilirsin. Çocuk sahibi bir Boğa burcuysan bütün gününü çocuklarına ayırmak isteyebilirsin.
İkizler: İlişkilerine verdiğin değeri karşı taraftan göremiyor olman seni üzüyor. Akşam saatlerinde kardeşinden seni mutlu edecek bir haber alabilirsin.
Yengeç: Maddi konularda kendini daha kaygılı hissedeceğin bir olabilir. Evde bulacağın eski bir fotoğraf, seni geçmiş anılara götürebilir.
Aslan: Maddi manevi güçlü olman yaptığın hatalardan az bir etkiyle kurtulmanı sağlıyor. Ailen ile olan iletişimin güçlenmeye başlıyor.
Başak: Çevren ile yaşadığın tartışmalarda fevri olmamaya dikkat etmelisin. Bugün kendine vakit ayırmaya yönelik planlar yapabilirsin.
Terazi: Sana geçmişi hatırlatan eşyalarından kurtulmak istiyorsun. İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, sosyal medyada geçirdiğin vakit tepkilere neden olabilir.
Akrep: Aile içerisinde özel bir gün için hazırlıkların olabilir. İlişkisi olan bir Akrep burcuysan sevgilin ile yeni çıkan filmleri izlemek isteyebilirsin.
Yay: Geleceğe yönelik kararlarını şekillendirmek istiyorsun. Uzun zamandır ayrı olduğun eski sevgilinden gelen bir mesaj aklını karıştırabilir.
Oğlak: Çevrende olup bitenlere karşı tepkini dile getiriyorsun. Çocukları olan bir Oğlak burcuysan, onların eğitim hayatını her şeyin üstünde tutuyorsun.
Kova: Bugün kendini şımartmaya yönelik adımlar atabilirsin. Hakkında yapılmış eleştirilere kulak asmayarak, kendine odaklanmak istiyorsun.
Balık: Ailen ile olan iletişiminde problemlerin olabilir. Masraflarında azalmaya gidiyor olman birikim yapman için sana yardım edebilir.
SANATI DA SANATÇIYI DA BÜYÜK DEĞİŞİMLER BEKLİYOR
İlk Adımı Attı İnsan ve Bekledi Dünya
Sanat bugün uyuyor fakat sanatçı büyük bir veri birikiminde. Bunu öngörmek ise astroloji biliminin içinde saklı… Belki sinemalar, müzeler ve tiyatro sahneleri boş olabilir. İnsanlar seyahatlerini kısıtlamış ve sosyal yaşama ara vermiş olabilir. Ama tarihler 21 Mart'ı gösterdiğinde dünya özgürlüğüne doğru ilk adımları attıysa, bütün algoritmalar da yavaş yavaş değişecek.
Sanat bizim karşımıza çok farklı insanları, çok farklı fikirleri çıkaracak. Ama o güne kadar da tabii ki sanatçılar, yazarlar şu anda dünyanın verdiği bu var olma mücadelesini, yaşam mücadelesini ve yeni bakış açıları ile birlikte ele alacaklar. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Bilginin ulaşılabilirliğinin çok kolay olduğu bu günlerde, dijital çöplüğe dönüşmek üzere olan bir döngüye doğru giderken, sanat çok kirleniyor. Eğer sanatla ilgilenen, sanata dokunan, müzik yapan, enstrüman çalan, kitap veya blog yazan; yani sanat treninin içinde olan biriyseniz güncelliğinizden bir şey kaybetmemenizi tavsiye ederim. Sanat yeni bir doğum sancısında…
İnsanlık Kazanacak
Geçirmiş olduğumuz bu süreçte insanların bir anda parladığına şahit olacağız. Bunun yanı sıra çok daha farklı sanatçıları da kazandıracağız dünyaya. Bir kere mülteci nüfusundan çok enteresan sanat eserleri ortaya çıkacak. Bunu 5 yıl önceki yazılarımda ve yeni kitabımda belirtmiştim. Özellikle 1989'dan sonra doğan, bugün Amerika'nın, ülkemizin bir köşesine sıkışmış, dünyanın her köşesinde kamplarda yaşamak zorunda kalan insanların, çok enteresan yetenekleriyle dünya gündemine gelecekler.
Son olarak ülkemiz için şunu söyleyebilirim, müzikler, restoranlar, kafeler, tiyatrolar, müzeler ve sinemalar 21 Haziran 2021'den sonra bir şekilde açılacak ve eskisinden çok daha coşkulu olacak. Bunu unutmayın derim.
Yenilikleriyle Adından Söz Ettirecek İlk İsimler Şöyle;