Esengül Aypek 'Beni Bırakma’nın seti bana bir üniversite gibi oldu'

Dört sezondur atv'de yayınlanan 'Beni Bırakma' dizisinin başrolü Esengül Aypek, Laurentius dergisine konuştu... Türkan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çeken oyuncu, başarı hikayesi ve hayallerini anlattı.Oyunculuğa ilk adım atışım henüz bebekken ebeveynlerime istediklerimi yaptırmak için ağlama rolü yaparak oldu. Yani aslında herkes gibi doğar doğmaz oyunculuk yapmayı öğrenmiş oldum. Yerinde duramayan, enerjisini atsın diye ailesinin her tür kursa yazdırdığı, ağacı, kuşu gördüğü her şeyi taklit eden bir çocuktum. O zaman ki Türkçe öğretmenim, "Bu enerjiyi yönlendirecek çok güzel bir alan buldum sana, gel seni tiyatro kulübüne alalım" dedi. Ve sahneye ilk kez 12 yaşımda adım attım. O an büyülendim.Günlük dizi temposu inanılmaz. Her gün yaklaşık 12 saat kamera karşısında olduğunuzu düşünün, sürekli bir aksiyon ve yetiştirme telaşı... Dakik ve disiplinli olmalısınız, çok iyi ezber yapmalısınız. İlk zamanlar nasıl zorlandığımı anlatamam. Kendimi çok donanımlı bir eğitimin içinde buldum; diksiyondan ezbere... Tıpkı bir üniversite daha okuyormuş gibi her şeyi tek tek öğrendim. Bana kattığı artıları sayarak bitiremem.Ben aslen Ankaralıyım, eğitimimi burada tamamladım, ailem Ankara'da yaşıyor ve ne şanslıyım ki ilk projem Ankara'da oldu. Ankara'nın düzenini ve sakinliğini seviyorum. Fakat İstanbul bambaşka. Büyülü bir şehir. Ayrıca tarihe olan tutkum da beni İstanbul'a bağlayan nedenlerden biri. Her yer tarih kokuyor İstanbul'da.Çok zor oluyor. Ama yıllar içinde fark ettim ki bir saat de olsa kendine o vakti bulup ayırmazsan, direncin git gide azalıyor. Son 3 yıldır pilates olmazsa olmazlarımdan. Ne kadar yorgun olursam olayım; mutlaka 1 saatimi ayırırım; hem zihinsel, hem de bedensel olarak tam bir detoks benim için. Bunun yanı sıra uyumadan önce mutlaka kitap okurum.Son dönemde çok farklı yüzler ve oyunculuk teknikleri izlemeye başladım Türkiye'de. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Özellikle takip ettiğim bir oyuncu yok. İşim gereği hemen hemen her şeyi izlemeye çalışıyorum. Benim oyunculuktaki hedefim her zaman kendimin bir üstüne çıkabilmek, yarışım da, derdim de kendimle. Daha izlenecek çok film, okunacak çok kitap ve öğrenilecek sonsuz bilginin olduğu bir yoldayım. Kısaca hedefim, her gün yeni bir şey katabilmek kendime ve oyunculuğuma.Sosyal medyayı seviyorum, tabii hayatımda çok büyük bir yer kaplamaması kaydıyla. Fotoğraflarda fotoşop tercih etmiyorum. Çünkü zaten insanlar haftanın her günü ekranda yüzümü görüyor, başka biri gibi paylaşım yapmak sadece kendimi kandırmak olur galiba.Bilim kurgu filmlerindeizlediğimiz senaryolarıyaşarken bulduk bir andakendimizi. Başlangıçta durumunşokuyla tüm hayatımıbir anda durdurdum. Neyapacağımı bilememek, belirsizlik,korku, psikolojimietkiledi. Aylarca ailemdenayrı evden hiç çıkmadanyaşadım. Bu sürecin banakatkısı olmadı diyemem;yemek ve temizlik yapmayı,yalnız yaşamayı öğrendim.Mental olarak dahaolgunlaşmış hissediyorumkendimi.Hayatımda duyduğum en güzeliltifat Türkan Şoray'a benzetilmekolabilir. Çok büyük bir gurur. Evetsöyleyenler oluyor ve her seferindebeni havalara uçuruyor bubenzetilme. Dilerim oyunculuğumda bir nebze bile olsa ona benzeyebilir.Ben çok kuralcıyımdır.Fakat oyunculukta kurallara bağlıkalmanın karakter alanımı kısıtlayacağınıdüşünüyorum.Gelişen teknolojiyle birlikteyeni bir mecramız dahaoluştu. Dijital platformlardanyana şikayetim yok. Artıkdizilerimiz ve filmleriz çokdaha kolay bir şekilde, dünyanındört bir yanında izlenebiliyor.Televizyona gelince,ben televizyonun biteceğinidüşünmüyorum. Nasıl ki hâlâradyo dinliyor, tiyatroya vesinemaya gidiyorsak; evimizdeTV'lerin de açık kalmayadevam edeceğini düşünüyorum.