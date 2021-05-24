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Giriş Tarihi: 24.5.2021

'’nın seti bana bir üniversite gibi oldu'

Esengül Aypek 'Beni Bırakma’nın seti bana bir üniversite gibi oldu'

dizisi ‘’da başrol oynayan , “Günlük dizi çekmenin temposu inanılmaz” diyerek ekledi: “Her gün 12 saat kamera karşısındasınız... Disiplinli olmalısınız, çok iyi ezber yapmalısınız. Kendimi çok donanımlı bir eğitimin içinde buldum; diksiyondan ezbere... Tıpkı bir üniversite daha okuyormuş gibi her şeyi tek tek öğrendim.”

Dört sezondur atv'de yayınlanan 'Beni Bırakma' dizisinin başrolü Esengül Aypek, Laurentius dergisine konuştu... Türkan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çeken oyuncu, başarı hikayesi ve hayallerini anlattı.
Oyunculuğa ilk nasıl adım attınız?
Oyunculuğa ilk adım atışım henüz bebekken ebeveynlerime istediklerimi yaptırmak için ağlama rolü yaparak oldu. Yani aslında herkes gibi doğar doğmaz oyunculuk yapmayı öğrenmiş oldum. Yerinde duramayan, enerjisini atsın diye ailesinin her tür kursa yazdırdığı, ağacı, kuşu gördüğü her şeyi taklit eden bir çocuktum. O zaman ki Türkçe öğretmenim, "Bu enerjiyi yönlendirecek çok güzel bir alan buldum sana, gel seni tiyatro kulübüne alalım" dedi. Ve sahneye ilk kez 12 yaşımda adım attım. O an büyülendim.
Ankara'da günlük dizi çekmek zor mu?
Günlük dizi temposu inanılmaz. Her gün yaklaşık 12 saat kamera karşısında olduğunuzu düşünün, sürekli bir aksiyon ve yetiştirme telaşı... Dakik ve disiplinli olmalısınız, çok iyi ezber yapmalısınız. İlk zamanlar nasıl zorlandığımı anlatamam. Kendimi çok donanımlı bir eğitimin içinde buldum; diksiyondan ezbere... Tıpkı bir üniversite daha okuyormuş gibi her şeyi tek tek öğrendim. Bana kattığı artıları sayarak bitiremem.
Şehre alışabildiniz mi?
Ben aslen Ankaralıyım, eğitimimi burada tamamladım, ailem Ankara'da yaşıyor ve ne şanslıyım ki ilk projem Ankara'da oldu. Ankara'nın düzenini ve sakinliğini seviyorum. Fakat İstanbul bambaşka. Büyülü bir şehir. Ayrıca tarihe olan tutkum da beni İstanbul'a bağlayan nedenlerden biri. Her yer tarih kokuyor İstanbul'da.

Bu kadar yoğun tempoda kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz?
Çok zor oluyor. Ama yıllar içinde fark ettim ki bir saat de olsa kendine o vakti bulup ayırmazsan, direncin git gide azalıyor. Son 3 yıldır pilates olmazsa olmazlarımdan. Ne kadar yorgun olursam olayım; mutlaka 1 saatimi ayırırım; hem zihinsel, hem de bedensel olarak tam bir detoks benim için. Bunun yanı sıra uyumadan önce mutlaka kitap okurum.
Türkiye'de en beğendiğiniz oyuncular kim?
Son dönemde çok farklı yüzler ve oyunculuk teknikleri izlemeye başladım Türkiye'de. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Özellikle takip ettiğim bir oyuncu yok. İşim gereği hemen hemen her şeyi izlemeye çalışıyorum. Benim oyunculuktaki hedefim her zaman kendimin bir üstüne çıkabilmek, yarışım da, derdim de kendimle. Daha izlenecek çok film, okunacak çok kitap ve öğrenilecek sonsuz bilginin olduğu bir yoldayım. Kısaca hedefim, her gün yeni bir şey katabilmek kendime ve oyunculuğuma.
Sosyal medyayla aranız nasıl? Fotoğraflarınızda fotoşop uyguluyor musunuz?
Sosyal medyayı seviyorum, tabii hayatımda çok büyük bir yer kaplamaması kaydıyla. Fotoğraflarda fotoşop tercih etmiyorum. Çünkü zaten insanlar haftanın her günü ekranda yüzümü görüyor, başka biri gibi paylaşım yapmak sadece kendimi kandırmak olur galiba.

KENDİMİ DAHA OLGUNLAŞMIŞ HİSSEDİYORUM
Son bir senedir hayatımızda Covid-19 var, neler yaşadınız bu süreçte?
Bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz senaryoları yaşarken bulduk bir anda kendimizi. Başlangıçta durumun şokuyla tüm hayatımı bir anda durdurdum. Ne yapacağımı bilememek, belirsizlik, korku, psikolojimi etkiledi. Aylarca ailemden ayrı evden hiç çıkmadan yaşadım. Bu sürecin bana katkısı olmadı diyemem; yemek ve temizlik yapmayı, yalnız yaşamayı öğrendim. Mental olarak daha olgunlaşmış hissediyorum kendimi.

TÜRKAN ŞORAY'A BENZETİLMEK ALDIĞIM EN GÜZEL İLTİFAT
Yüz hatlarınız Türkan Şoray'ı andırıyor...
Hayatımda duyduğum en güzel iltifat Türkan Şoray'a benzetilmek olabilir. Çok büyük bir gurur. Evet söyleyenler oluyor ve her seferinde beni havalara uçuruyor bu benzetilme. Dilerim oyunculuğum da bir nebze bile olsa ona benzeyebilir. Ben çok kuralcıyımdır. Fakat oyunculukta kurallara bağlı kalmanın karakter alanımı kısıtlayacağını düşünüyorum.

TV HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ
Son dönemlerde televizyon eski gücünü kaybetti mi?
Gelişen teknolojiyle birlikte yeni bir mecramız daha oluştu. Dijital platformlardan yana şikayetim yok. Artık dizilerimiz ve filmleriz çok daha kolay bir şekilde, dünyanın dört bir yanında izlenebiliyor. Televizyona gelince, ben televizyonun biteceğini düşünmüyorum. Nasıl ki hâlâ radyo dinliyor, tiyatroya ve sinemaya gidiyorsak; evimizde TV'lerin de açık kalmaya devam edeceğini düşünüyorum.

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Esengül Aypek 'Beni Bırakma’nın seti bana bir üniversite gibi oldu'
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