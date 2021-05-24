Bugün burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık /günlük burç yorumları yayında - 24 Mayıs 2021 Pazartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 24 Mayıs 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 24 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Astrogündem: Gezegenler iki gün sonra gerçekleşecek tutulma için hizalanıyor. Gündemin skandallarına karışacak kişiler ve şirketlerin sayısı artacak. Asya şirketlerindeki skandallar sosyal medyada trend topic olacaklar. Bu trende ülkemizden isimler de dahil olabilir.

Koç: Haftanın ilk gününe yorgun başlaman dikkatleri üzerine çekebilir. Akşam için hazırladığın programı ertelemek zorunda kalabilirsin.

Boğa: Ev dekorasyonunda değişiklik yapmak için alışverişe çıkma planların olabilir. Kariyer planlamanda değişiklik için araştırmaların artacak.

İkizler: Gelecek ile ilgili kurduğun hayallerin gerçekleşmesi için aceleci olmamalısın. Kendine planlı bir program oluşturacaksın.