Bugün burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık /günlük burç yorumları yayında - 24 Mayıs 2021 Pazartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 24 Mayıs 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Gezegenler iki gün sonra gerçekleşecek tutulma için hizalanıyor. Gündemin skandallarına karışacak kişiler ve şirketlerin sayısı artacak. Asya şirketlerindeki skandallar sosyal medyada trend topic olacaklar. Bu trende ülkemizden isimler de dahil olabilir.
Koç: Haftanın ilk gününe yorgun başlaman dikkatleri üzerine çekebilir. Akşam için hazırladığın programı ertelemek zorunda kalabilirsin.
Boğa: Ev dekorasyonunda değişiklik yapmak için alışverişe çıkma planların olabilir. Kariyer planlamanda değişiklik için araştırmaların artacak.
İkizler: Gelecek ile ilgili kurduğun hayallerin gerçekleşmesi için aceleci olmamalısın. Kendine planlı bir program oluşturacaksın.
Yengeç: Alacaklarının gecikiyor olması seni kaygılandırıyor. Uzun süredir aklında olan estetik konusu senin için gündeme yeniden gelecek.
Aslan: İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, sevgilinin üzerine fazla düşmen problemlere sebep olabilir. Eskiyen teknolojik aygıtları yenileri ile değiştirmek isteyeceksin.
Başak: Düzensiz harcamalarını kontrol altına almalısın. Çocuğu olan bir Başak burcuysan, çocuğunun üzerine fazla düşmen, çocuğunda güven eksikliğine sebep olabilir.
Terazi: Fazla mesai saatlerinden şikayet ediyorsun. Arkadaşların aracılığıyla bulunduğun ortamda tanışacağın kişiyle aranda bir bağ oluşabilir.
Akrep: Geçmiş konularla bugün yüzleşiyorsun. Ortaklı bir işte çalışıyorsan, ortağınla aranda iş bölümü konusunda fikir ayrılıkları gündeme gelebilir.
Yay: Radikal değişimler için uygulamaya geçiyorsun. Çalıştığı işte mutsuz olan bir Yay burcuysan, kariyer planlarında değişiklik gündeme gelecek.
Oğlak: Yakın bir arkadaşının sağlık sorunları gündeme gelebilir. Sakinlik istediğin bu günde erken saatlerde uyumayı düşünebilirsin.
Kova: Bugünkü işlerini erkenden bitirip kendine vakit ayırıyorsun. Evli bir kova burcuysan, taşınma konusunu hakkında eşinle konuşmalar gerçekleştirebilirsin.
Balık: Çevrenle olan iletişiminde dikkat etmen gereken konular olabilir. Uzun süredir yalnız olan bir Balık burcuysan, yeni bir ilişkiye başlamaya kendini hazır hissediyorsun.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Gökyüzünün yoğun programı devam ediyor. Retro, tutulma ardından da bir kavuşuma şahit olacağımız bir hafta bizleri bekliyor. Öyle ki bu yazımda da sizler için her burca özel olarak "yapma" şeklinde kaleme aldım. Neden mi? Çünkü Merkür Retrosu geliyor! Bu yazımı bir kenara not etmenizi öneririm. Haftanız güzel geçsin.
Koç burçları
• Aşırı yağlı besinler tüketmekten uzak dur
• Kendine daha fazla vakit ayır
• Zamanını boşa harcama
Boğa burçları
• Teknolojik aygıtların bozulmadan yenisini satın alma
• Kendine yeni hedefler belirle, gücünün farkına var
• Estetik harcamaları azalt.
İkizler burçları
• Seni mutsuz eden kişileri çevrende bulundurma.
• Sosyal çevrenle olan iletişimi azaltma
• Kontrolsüz davranışlara mahal bırakma.
Yengeç burçları
• Ailene karşı ilgisiz olma.
• İhtiyaçlarını karşılamayı unutma
• Birikimini değerlendirmek için acele etme
Aslan burçları
• Beslenme rutinini sık sık değiştirme.
• Hobilerine vakit ayırmayı unutma
• Düzenli uyku uyumayı ihmal etme
Başak burçları
• Aracının bakımını yaptırmayı unutma
• Kişisel bakımın için fazla para harcama
• İkili ilişkilerde karşı tarafı dinlemeyi ihmal etme
Terazi burçları
• Farklı fikirlere karşı ön yargılı olma.
• Yeni hobiler edinmekten korkma.
• Arkadaşın olduğunu söyleyen herkese güvenme
Akrep burçları
• Günlük rutinlerini ihmal etme
• Duygularını belli etmekten çekinme
• Kulaklarını senin iyiliğin için olan önerilere tıkama
Yay burçları
• Sana karşı duyulan güveni boşa çıkarma
• İhtiyacın dışında bir şey satın alma
• Estetik operasyon için acele karar verme
Oğlak burçları
• Evdeki tadilat işlerini görmezden gelme
• Sosyal medyada fazla vakit geçirme.
• Kötü anıları canlandıran eşyaları etrafında tutma.
Kova burçları
• Her kağıda imza atma.
• Sporu, düzenli beslenmeyi ve sağlıklı uykuyu aksatma.
• Hatalarını yokmuş gibi görme.
Balık burçları
• Ani değişimler yapma.
• Yaşam alanındaki dağınıklığı görmezden gelme
• Yeni bir telefon almak için acele etme.