Atv dizisi ‘Baş Belası’ ekranın yeni fenomeni olacak

Atv ekranında izleyiciye polisiye heyecanı yaşatacak olan, İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in başrollerini paylaştığı yeni dizi 'Baş Belası'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Murat Onbul'un yönettiği, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in üstlendiği dizide; deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk da var.Senaryosu Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar ve Ramazan Demirli'ye ait olan dizi; kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı, onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. 'Baş Belası' birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak.