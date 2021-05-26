Hande Doğandemir'e pandemi yaramamış! Pembe mayosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti!

MAYOYLA AĞACA ÇIKTI

Tatil yaptığı yerden bol bol paylaşım yapan Hande Doğandemir, son fotoğrafıyla hayranlarını güldürdü. Mayoyla ağaca çıkıp poz veren güzel oyuncunun pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri, Hande Doğandemir'in Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı diziye gönderme yaparak; "Bu poz 'Güneşi Beklerken'i anımsattı", "Bir an 'Güneşi Beklerken' Zeynep'i gördüm" şeklinde yorumlar yaptı.