Hande Doğandemir'e pandemi yaramamış! Pembe mayosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti!

Geçtiğimiz ay "Güle güle Covid" paylaşımı ile koronavirüse yakalanıp atlattığı ortaya çıkan oyuncu Hande Doğandemir, soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncu, Muğla Akyaka'da deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.
Son olarak 'Kırmızı Oda' dizisinin dört bölümünde yer alan Hande Doğandemir, Akyaka'da sezonu açtı. 35 yaşındaki oyuncuya, meslektaşları da tatilde eşlik etti.
Milliyet'in haberine göre; Doğandemir, aralarında ünlü oyuncular Sercan Badur (30) ve Seda Türkmen'in (35) olduğu kalabalık arkadaş grubuyla denize girerken görüntülendi.
Akyaka'daki bir plajda denize giren Hande Doğandemir, pembe mayosuyla dikkat çekti. Çığlıklar atarak suya giren oyuncular, keyifli bir gün geçirdi.
Kendi arkadaş grupları dışında plajda kimsenin olmaması üzerine oldukça rahat eden Doğandemir, yüksek sesle bağırıp gülerek, adeta tüm koyu inletti.
Ünlü oyuncu Sercan Badur'un bir erkek arkadaşıyla birlikte gruptan ayrı oturup, tüm gün sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Hande Doğandemir'in 1.5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi döneminde aldığı kilolar ise objektiflere böyle yansıdı.
KORONAVİRÜSÜ YENDİ
Doğandemir'in, koronavirüse yakalanıp, hastalığı atlattığı ortaya çıkmıştı. Karantina süreci bittikten sonra sosyal medya hesabından fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Güle güle Covid" mesajını yazmıştı.
MAYOYLA AĞACA ÇIKTI
Tatil yaptığı yerden bol bol paylaşım yapan Hande Doğandemir, son fotoğrafıyla hayranlarını güldürdü. Mayoyla ağaca çıkıp poz veren güzel oyuncunun pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri, Hande Doğandemir'in Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı diziye gönderme yaparak; "Bu poz 'Güneşi Beklerken'i anımsattı", "Bir an 'Güneşi Beklerken' Zeynep'i gördüm" şeklinde yorumlar yaptı.