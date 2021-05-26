Sadakatsiz bugün var mı, neden yok? Soruları Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin takipçileri tarafından merak edilerek Sadakatsiz bugün var mı, neden yok? şeklinde araştırılıyor. Diziseverlerin Kanal D 26 Mayıs yayın akışında göremediği diziye ilişkin merak konusu olan Sadakatsiz bugün var mı, neden yok?
Kanal D' yayınlanan Sadakatsiz dizisi bugün var mı, neden yok ve yeni bölümü ne zaman gibi merak edilen konulara ilişkin tüm merak edilenler şöyle;
Her hafta Çarşamba günleri Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Sadaktasiz dizisinin 31. Bölümünü izlemek için televizyonlarının başına geçen diziseverler, tekrar bölümle karşılaştı. En son 30. Bölümü yayınlanan dizinin bu hafta ekranlara gelecek olan 31. Bölümünün fragmanının da paylaşılmaması dikkatleri çekti. Dizi bugün yayınlanmayacak. Kanal D ve yapımcı şirket tarafından ise nedenine ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.
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