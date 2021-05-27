Son Dakika Haberler: Ünlü şarkıcıya şok suçlama! İşinsanı Sebahattin Girgin ‘Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık beni dolandırdı’

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Dolandırıldığını iddia eden Sebahattin Girgin şöyle konuştu: "Ben bu evi 2 sene önce 4.5 milyon TL'ye Kibariye Hanım'dan satın aldım. Ataşehir'deki evlerinde görüştük. 2 milyon 300 bin TL banka borcu vardı, onu kapatmak ve çifte 2 milyon 200 bin TL ödemek üzere anlaştık. 'Benim okumam yazmam yok' dedi.