Aleyna Tilki tek imza ile servetine servet kattı! Kazancı dudak uçuklattı!

Daha önceki reklamlardan kazandıklarıyla Çengelköy'den 3 milyon TL'ye ev alıp tapusunu da annesi Havva Öztel'in üzerine yapan genç popçu, babası Mehmet Tilki'yi de es geçmedi.

Babası için Kalamış'ta bir çiçekçi dükkanı açan Aleyna, son olarak yine Mehmet Tilki'ye bir yapım şirketi kurdu…