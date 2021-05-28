Burak Altay yürekleri dağladı yakın dostu Arda Öziri'yi unutmadı! Ünlü oyuncu feci trafik kazasında hayatını kaybetmişti…

Hatıralarla dolduruyoruz günleri. Bir türlü yutamadığımız bir yumru oldun boğazımızda...

Seni hep sevmeye, hep hatırlamaya, geçmişe gülümseyip yola devam etmeye çalışıyoruz. Çok özledim kardeşim. Bu arada Büyük Altay Şampiyon oldu, Belkıs Teyze iyi; Arya büyüdü, Bilkent'i kazandı bu sene. Kedi aldım bir tane eve... (Arda Öziri)" notunu düştü.