Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim müjdeyi verdi! Harvard Üniversitesi’nden mezun oldu!

Harvard Üniversitesi'ni kazandıktan sonra rol aldığı diziden ayrılarak Amerika'ya yerleşen oyuncu Ece Hakim, eğitimini tamamladı. Hayalini gerçekleştirdiğini belirten Hakim, mutluluğunu da takipçileriyle paylaştı.
Genç oyuncu Ece Hakim (22), 2016 yılında Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanmış ve eğitimi nedeniyle rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinden ayrılmaya karar vermişti. Bitirme tezini veren Hakim, mezun olduğunu duyurdu.
"HARVARD'A GİTMEK HAYALİMDİ"
Psikoloji bölümü eğitimini tamamlayan oyuncu, "Lisedeki en yakın arkadaşım bana bu ayıcığı hediye ettiğinden beri Harvard'a gitmek benim hayalimdi. Bugün Harvard'dan mezun oldum!" diyerek müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı. Hakim'e tebrik mesajları yağdı.
BİTİRME TEZİ KONUSU
Hakim, bitirme tezi hakkında ise, "Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir. Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.
Geçtiğimiz aylarda da uzun bir süre sonra ilk kez paylaşım yapan Hakim, koronavirüs salgını nedeniyle bir yıldır ailesinin yanına gelemediğini ve İstanbul'a dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirmişti.
'EDHO'nun 'Zeynep'i paylaşımına; "Korona yüzünden bir yıldır Türkiye'ye dönemedim. İnsanların 'ev'lerine sığındıkları bu dönemde benim 'ev'im diye benimseyebileceğim fiziksel bir alanım olmadı.