Fikret Orman ile sevgilisi Tuğba Coşkun evleniyor mu? Miami'de ön balayı...

Bu arada bol bol yeni sezon alışverişi de yapan aşıkların Miami'nin ardından tatillerine, Meksika'ya geçip Tulum'da devam edeceğini öğrendim. Bu yaz evleneceklerine kesin gözüyle bakılan aşıklar, bir nevi ön balayı yapıyor diyebiliriz…