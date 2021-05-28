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Giriş Tarihi: 28.5.2021 08:03 Son Güncelleme: 28.5.2021 08:12

ile sevgilisi ? 'de ön ...

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Fikret Orman ile sevgilisi Tuğba Coşkun evleniyor mu? Miami'de ön balayı...

Bayram tatilini kızları Aslıgül ve Nazlı ile Göcek’te demirli teknesinde geçiren ’ın, bayramda ayrı düştüğü sevgilisi ’un gönlünü almak için ’ye tatile götürdüğü ortaya çıktı. yazarı 'un köşesine taşıdığı olayın ayrıntıları Tuğba Coşkun ? sorularını akıllara getirdi.

MİAMİ'DE 'EV'LENECEKLER!

Bayram tatilini kızları Aslıgül ve Nazlı ile Göcek'te demirli teknesinde geçiren Fikret Orman'ın, bayramda ayrı düştüğü sevgilisi Tuğba Coşkun'un gönlünü almak için Miami'ye tatile götürdüğünü öğrendim.

Miami'de yaşayan bir arkadaşım, mutlulukları dillerden düşmeyen aşıkların satın almak için Miami'de ev gezdiğini söyledi.

Bu arada bol bol yeni sezon alışverişi de yapan aşıkların Miami'nin ardından tatillerine, Meksika'ya geçip Tulum'da devam edeceğini öğrendim. Bu yaz evleneceklerine kesin gözüyle bakılan aşıklar, bir nevi ön balayı yapıyor diyebiliriz…

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Fikret Orman ile sevgilisi Tuğba Coşkun evleniyor mu? Miami'de ön balayı...
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