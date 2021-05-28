Fikret Orman ile sevgilisi Tuğba Coşkun evleniyor mu? Miami'de ön balayı...

MİAMİ'DE 'EV'LENECEKLER!
Bayram tatilini kızları Aslıgül ve Nazlı ile Göcek'te demirli teknesinde geçiren Fikret Orman'ın, bayramda ayrı düştüğü sevgilisi Tuğba Coşkun'un gönlünü almak için Miami'ye tatile götürdüğünü öğrendim.
Miami'de yaşayan bir arkadaşım, mutlulukları dillerden düşmeyen aşıkların satın almak için Miami'de ev gezdiğini söyledi.
Bu arada bol bol yeni sezon alışverişi de yapan aşıkların Miami'nin ardından tatillerine, Meksika'ya geçip Tulum'da devam edeceğini öğrendim. Bu yaz evleneceklerine kesin gözüyle bakılan aşıklar, bir nevi ön balayı yapıyor diyebiliriz…