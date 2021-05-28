Havalar ısındı canlandı sahiller

PINAR Altuğ, geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan ve kızları Su ile birlikte İğneada'ya gitti. Son dönemde karavanda tatil yapmayı tercih eden aile burada da bir kampingde kaldı. Altuğ, bu tatili sırasında bir de köpek sahiplendi.Sunucu Tanem Sivar, yelken sporcusu eşi Edhem Dirvana ve iki çocuğuyla Bodrum'a gitti. Sivar, her gün sosyal medyada renkli fotoğraflar paylaşıyor.Tescilli güzellerden Zeynep Tokuş, Kabak Koyu'nda yılın yorgunluğunu atıyor. Spor eğitmenliği yaptığı için sık sık gruplarla çalışmalara giden Tokuş, hem tatil, hem de iş yapıyor. Tokuş, önceki gün denizde tatilin tadını çıkartırken arkadaşları tarafından görüntülendi.YASMİN Erbil, evinin bahçesinde renkli kıyafetler giyerek poz verdi. Erbil, fotoğraflarının altına 'Lolita geldi' diye yazdı.OYUNCU Ceren Yılmaz, Bodrum'da tekne tatili yapıyor. Güzel oyuncu, önceki gün kırmızı mayosuyla dikkat çekti.Esra Oflaz Güvenkaya, Cennet Koyu'nda tatilde. Güvenkaya bir fotoğrafını, 'Yürekten sevdiğin biri olsun. Hayatın kurtulur' notuyla paylaştı.BUSE Terim, eşi Volkan Bahçekapılı, kızları Naz ve Nil ile Bodrum'da yazlıklarında tatil yapıyor. Her gün düzenli olarak spor yapan Terim, kızlarıyla da bol bol deniz keyfi yapıyor. Aile, mutlu pozlar vermeyi de ihmal etmiyor.CEMİYET hayatının tanınmış isimlerinden Sitare Kalyoncuoğlu da Bodrum'da tatil yapan isimlerden. Kalyoncuoğlu, önceki gün yazlığının bahçesinde turuncu kıyafetiyle pozlar verip 'Güzel bir güne uyanmak' notuyla paylaştı.