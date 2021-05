Çocukken yaptığı bir haylazlık başına iş açtı

Güzel oyuncu Gizem Arıkan, son dönemin en dikkat çeken oyuncularından... Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki 'Didem' karakteriyle çok sevilen oyuncu, geçtiğimiz hafta diziye hüzünlü bir şekilde veda etti.Arıkan, dizide 'Hızır Ali' ile evlendikten sonra arabada vurularak öldürüldüğü sahneyle sosyal medyanın en çok konuşulanı olmayı başardı. Güzel anılarla diziden ayrılan Arıkan'ın oyunculuk serüveni, çocukken TV'de gördüğü kişileri taklit etmesiyle başladı. Ardından da okuldaki her tiyatro etkinliğine katıldı. Ailesi ilk başlarda oyunculuğu hobi olarak yapmasını istediği için farklı alanlarda eğitim alıp çalıştı. Ancak içindeki oyunculuk aşkı hiç bitmedi. Aklında hep sahnede olmak vardı. Şarkıcı olmayı da çok istiyordu ancak oyunculuk daha ağır bastı. Bir gün reklam ve oyunculuk ajansına kayıt olmasıyla hayatı tamamen değişti.Önce reklam filmi görüşmelerine gitti, ardından da tiyatro kurslarına gidip bu alanda kendisini geliştirdi. Çalışmaktan, çabalamaktan hiç vazgeçmedi. Önce ufak işlerde rol aldı, ardından birçok güzel işin kapısı aralandı. 'Aşkın 5 Hali' adlı filmle oyunculuğa adım atan Arıkan, ardından da Gizem Karaca ve Mustafa Mert Koç ile 'Organik Aşk' filminde oynadı. İlerleyen yıllarda da dizilerin aranılan isimlerinden biri oldu. Son olarak rol aldığı 'EDHO'da da kariyerinin dönüm noktasını yaşadı ve son dönemin aranılan genç oyuncularından biri olmayı başardı.Denizli'nin Çivril ilçesinde doğan oyuncuyla çocukluk yıllarına gittik... Memleketini çok seven ve her fırsatta çocukluğunun geçtiği yerleri ziyaret eden Arıkan, bir anısını da anlattı."Küçükken yaşadığım bir olayı unutamam. Bir gün burnuma kiraz çekirdekleri sokmuştum. Onu anneme söylemiştim ama annem şaka yaptığımı düşündü ve başta bana inanmamıştı. Ancak bir süre sonra sesim değişmeye başladı. Böyle olunca durumu fark edip beni hemen hastaneye götürmüşlerdi."Küçükken yaşadığı bu trajik olayın ardından daha dikkatli olduğunu belirten oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Çocukluğumla ilgili çok güzel anılarım var ancak bu olay bir travma sayılıyorsa evet, böyle bir şey yaşadım. Düşününce başka travma sayılacak anılarım yok, daha çok güzel anılarım var o yıllarıma ait. Mahallede oyunlar oynayarak büyüyen çocuklardan biriyim ben de. Kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum."