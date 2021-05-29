'Popstar' Bayhan’dan yıllar sonra gelen bomba itiraf! Bayhan Gürhan ‘İki tokat attım açıldı’

"BU SEN DEĞİL MİSİN?"

Bakkal 'bu sen değil misin?' dedi. 'Aa benim' dedim. Ünlü olduğumu bile çok sonradan öğrendim. Çok değişik bir duyguydu benim için. Orada bir hanımefendi kitap yazmıştı, benden imzamı istedi, çok değişik bir duyguydu.