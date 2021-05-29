Sahiller cıvıl cıvıl

SU ŞAKASI
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile nişanlısı Yasemin Şefkatli nikah tarihlerini pandemi nedeniyle erteleyince soluğu tatilde aldılar. Çeşme'ye giden çift, önceki gün denizde şakalaştı.
MEMLEKET HAVASI ALDI
Bodrum'da tatil yapan ünlü tasarımcı İvana Sert, rotasını memleketi Sırbistan'a çevirdi. Sert, nehir kenarında gezip güzel havanın tadını çıkardı.
HÜNERLERİNİ GÖSTERDİ
Oyuncu Başak Parlak, Bodrum'da tatil yapan ünlülerden. Güzel oyuncu, önceki gün havuz başında yaprak sarma yapıp hünerlerini gösterdi. Parlak'ın sarması misafirlerinden tam not aldı.
MARTILARI BESLEDİ
Herkes Bodrum ve Çeşme'ye giderken şarkıcı Selen Görgüzel, İstanbul'un tadını çıkardı. Tarihi Yarımada turu yapan Görgüzel, ardından vapura binip martılara simit attı.