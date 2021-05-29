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Giriş Tarihi: 29.5.2021 19:37

Ünlü oyuncu : Kıymetlerini bilmek lazım!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya: Kıymetlerini bilmek lazım!

Ünlü oyuncu , sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Pandemi sürecinde müzisyenlere haksızlık yapıldığını iddia eden Kaya paylaşımında, “Pandemi sürecinde müzisyenlere yapılan haksızlığı anlamıyorum, kabul etmiyorum. Kıymetlerini bilmek lazım ya.” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu. Müzisyenlere pandemi sürecinde haksızlık yapıldığını iddia eden ünlü oyuncu dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ÖZLEMİŞİM CANLI KONSER İZLEMEYİ"

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda, "Özlemişim canlı konser izlemeyi. Pandemi sürecinde müzisyenlere yapılan haksızlığı anlamıyorum, kabul etmiyorum. Kıymetlerini bilmek lazım ya."

"VE NASIL GÜZELLER..."

Ayrıca Kaya, "Hissettiğimiz, düşündüğümüz, gördüğümüz, bildiğimiz ne varsa onların notalarıyla mühürleniyor ruhumuza... Üstelik çoğu uluslararası düzeyde yetenekler... Ve nasıl güzeller..." ifadelerini kullandı.

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Ünlü oyuncu Hazal Kaya: Kıymetlerini bilmek lazım!
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