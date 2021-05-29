Ünlü oyuncu Hazal Kaya: Kıymetlerini bilmek lazım!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu. Müzisyenlere pandemi sürecinde haksızlık yapıldığını iddia eden ünlü oyuncu dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ÖZLEMİŞİM CANLI KONSER İZLEMEYİ"

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda, "Özlemişim canlı konser izlemeyi. Pandemi sürecinde müzisyenlere yapılan haksızlığı anlamıyorum, kabul etmiyorum. Kıymetlerini bilmek lazım ya."