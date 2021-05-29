Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! Bugün burcunuzda neler var? 29 Mayıs 2021 Cumartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 29 Mayıs 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "İLETİŞİM GEZEGENİYLE AŞK GEZEGENİ HAVA BURCUNDA KAVUŞACAK!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Savaş gezegeni hayallerin temsilcisi Neptün'e kafa tutuyor. Merkür Retrosu'nda kurulan Çin perakende sektöründe oyuna tekrar dahil oluyor. Eş zamanlı olarak birçok ülkede tüketim konusunda protestolar yaşanabilir. Halka açılan şirketler kervanından çıkanlar oluyor.
Koç: Bugünü kendine ayırmak için planlar yapacaksın. Yakın arkadaşınla gerçekleştireceğin bir telefon görüşmesinde yeni gelişmelerin haberlerini öğrenebilirsin.
Boğa: İşlerinin yoğunluğu bugün de çalışmana sebep olacak. Merkür Retro'su yarın başlıyor. Akşam saatlerinde kendin için bir şeyler yapacaksın.
İkizler: Evde eşyalarını düzenlerken, eski eşyalar karşına gelebilir ve duygulanabilirsin. Uzun süredir ertelediğin tatil programı için harekete geçiyorsun.
Yengeç: Evde olduğun tatil gününde sabah gelen telefon ile güne başlamak zorunda kalabilirsin. Sosyal medyaya ayırdığın sürelerin artması, seni işlerinden alıkoyabilir.
Aslan: Ailenin seni yönlendirmesine izin vermiyorsun. Yarın Merkür gerilemesi başlıyor. Hassas olduğun konuları dile getireceksin.
Başak: Bugün için önceliklerin arasında dinlenmek olacak. Karşına gelecek konuları sakin bir kafayla düşünüp, ona göre hareket etmek isteyebilirsin.
Terazi: Aile içerisindeki anlaşmazlıklar bugün gündeme gelecek. Daha fit bir görüntü için diyete başlayabilir, bugün ilk adımı atabilirsin.
Akrep: Gelecek planların için kendi yol haritanı hazırlıyorsun. Merkür gerilemesi yarın başlayacak. Aldığın kararların sana güç verdiğini hissedeceksin.
Yay: Gün içerisinde ailenden birisi ile ilgili sağlık konuları gündeme gelebilir. Yeni bir ilişkiye başlamış Yay burcuysan, sevgilini daha yakından tanımak isteyebilirsin.
Oğlak: Bugünü ailene ayırmaya yönelik planlar içerisinde olabilirsin. Evli bir Oğlak burcuysan, taşınma konusu hakkında eşinle konuşmalar yapacaksın.
Kova: Bugün kişisel bakımın öne çıkacak. Yarın Merkür Retro'su başlıyor. Kardeşinin hayatındaki gelişmeleri öğrenebilir ve mutlu olabilirsin.
Balık: Hayatındaki engeller ortadan kalkıyor. Kendi yaşantınla ilgili önemli bir karar süreci içerisinde olman, sorumluluklarını ihmal edebilir.
İLETİŞİM GEZEGENİYLE AŞK GEZEGENİ HAVA BURCUNDA KAVUŞACAK!
Haberleşme gezegeni Merkür ile aşk gezegeni Venüs, bugün İkizler burcunda kavuşacak. İletişimimizi önemli düzeyde etkileyecek olan bu kavuşum, duygusal hayatlarımızı da hareketlendirecek. Olumlu etkileri ve yeni kararları ortaya çıkaracak olan bu kavuşumun etkileri neler olacak? Gelin hep birlikte görelim.
Bülbül Gibi Şakımak…
İletişim bizler için olmazsa olmazdır. İşin içine astrolojide güzelliği temsil eden Venüs girince duygularımız dile gelecek. Çekingen olan kişiler bile dile gelecek. Bülbül gibi ötecek. Çevrenizde bu kişilere denk gelirseniz, unutmayın Merkür Venüs kavuşuyor.
Fazla Detay Fazla Yük Demektir
Zor bir döngünün, sürecin içerisinden geçiyoruz. Yaygın şekilde kullanmaya iyide iyiye alıştığımız bu süreçte meydana gelecek olan kavuşum, teknolojiye olan ilgimizi daha da artıracak. Sosyal medyaya olan ilgimiz artarken, paylaşımların detaylarını da düşünüyor olacağız.
Merkür - Venüs Kavuşumu Yeni Başlangıçların Habercisi Olacak
Kendimizi çok daha iyi ifade edebileceğimiz günler çok yakın… Öyle ki birbirinden farklı süreçlerin karşımıza çıkması yeni fırsatları da karşımıza çıkarabilir. Kariyer planlaması konusu gözden geçiren kişilerin sayısı artarken herkes yeni bir arayış için gün sayacak. İletişim ve aşk gezegeninin kavuşumu düşüncelerdeki ani dalgalanmaları da gözler önüne serecek.
Hızlandıran Bir Kavuşum Düşünün
Yaşamlarımızın yavaşladığını düşünmeye yol vermeyecek olan Merkür – Venüs kavuşumu, ezberleri bozacak cinsten. Çevremizdeki birçok insan önerileriyle ön plana çıkmak isterken bir söyleyip bin dinleyenler bu sürecin kazananları olacak. Harcamalarımızın artacağı bu döngüde yaptığımız değişim, hayatımıza dokunacak. Ve farklı tarzlar, farklı bakış açıları ufkumuzu açacak.
Merkür Venüs Kavuşumunun Olumlu Etkileri;
Merkür Venüs Kavuşumunun Olumsuz Etkileri;