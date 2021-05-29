Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! Bugün burcunuzda neler var? 29 Mayıs 2021 Cumartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 29 Mayıs 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "İLETİŞİM GEZEGENİYLE AŞK GEZEGENİ HAVA BURCUNDA KAVUŞACAK!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 29 MAYIS 2021 CUMARTESİ

Astrogündem: Savaş gezegeni hayallerin temsilcisi Neptün'e kafa tutuyor. Merkür Retrosu'nda kurulan Çin perakende sektöründe oyuna tekrar dahil oluyor. Eş zamanlı olarak birçok ülkede tüketim konusunda protestolar yaşanabilir. Halka açılan şirketler kervanından çıkanlar oluyor.

Koç: Bugünü kendine ayırmak için planlar yapacaksın. Yakın arkadaşınla gerçekleştireceğin bir telefon görüşmesinde yeni gelişmelerin haberlerini öğrenebilirsin.

Boğa: İşlerinin yoğunluğu bugün de çalışmana sebep olacak. Merkür Retro'su yarın başlıyor. Akşam saatlerinde kendin için bir şeyler yapacaksın.

İkizler: Evde eşyalarını düzenlerken, eski eşyalar karşına gelebilir ve duygulanabilirsin. Uzun süredir ertelediğin tatil programı için harekete geçiyorsun.

Yengeç: Evde olduğun tatil gününde sabah gelen telefon ile güne başlamak zorunda kalabilirsin. Sosyal medyaya ayırdığın sürelerin artması, seni işlerinden alıkoyabilir.