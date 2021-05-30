Günlük burç yorumları yayında! Uzman Astrolog Zeynep Turan ile bugün burcunuzda neler var? 30 Mayıs 2021 Pazar

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Mayıs 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 30 Mayıs 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "KURUMSAL DETOKS" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 30 MAYIS 2021 PAZAR

Astrogündem: Aklınıza, paranıza, dilinize hakim olun, çünkü yılın en iddialı Merkür Retrosu başlıyor! Sağlık sektöründe büyük bir yankı uyandıracak açıklamalar olabilir. Birçok hastane isim değişikliğine giderken özel hastanelerin satışı daha fazla konuşulabilir. Eğitim afları yüksek sesle konuşulabilir.

Koç: Pazar gününü kendine ayırmak için telefonunu sessize almayı düşüneceksin. Evli bir Koç burcuysan, harcamalarının fazla olması eşinden tepki çekebilir.

Boğa: Yakın çevren ile aranda olan dargınlıkları geride bırakmak için harekete geçiyorsun. Yalnız bir Boğa burcuysan, sosyal medyaya ayırdığın vakit artabilir.

İkizler: Gelecek hafta için programını şimdiden hazırlayacaksın. Merkür Retro'su başladı. Evde birtakım aksiliklerle karşılaşabilirsin. Dikkatli olmalısın.

Yengeç: Almak istediğin araba için internetten ilanlara göz gezdireceksin. Arkadaşlarından gelen bir haber ile senden saklanan konular olduğunu öğreneceksin.