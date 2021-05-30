Günlük burç yorumları yayında! Uzman Astrolog Zeynep Turan ile bugün burcunuzda neler var? 30 Mayıs 2021 Pazar

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Mayıs 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 30 Mayıs 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "KURUMSAL DETOKS" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Aklınıza, paranıza, dilinize hakim olun, çünkü yılın en iddialı Merkür Retrosu başlıyor! Sağlık sektöründe büyük bir yankı uyandıracak açıklamalar olabilir. Birçok hastane isim değişikliğine giderken özel hastanelerin satışı daha fazla konuşulabilir. Eğitim afları yüksek sesle konuşulabilir.
Koç: Pazar gününü kendine ayırmak için telefonunu sessize almayı düşüneceksin. Evli bir Koç burcuysan, harcamalarının fazla olması eşinden tepki çekebilir.
Boğa: Yakın çevren ile aranda olan dargınlıkları geride bırakmak için harekete geçiyorsun. Yalnız bir Boğa burcuysan, sosyal medyaya ayırdığın vakit artabilir.
İkizler: Gelecek hafta için programını şimdiden hazırlayacaksın. Merkür Retro'su başladı. Evde birtakım aksiliklerle karşılaşabilirsin. Dikkatli olmalısın.
Yengeç: Almak istediğin araba için internetten ilanlara göz gezdireceksin. Arkadaşlarından gelen bir haber ile senden saklanan konular olduğunu öğreneceksin.
Aslan: Yakın çevrenin desteğe ihtiyacı olduğu anlarda yardımlarını koşuyorsun. Yaz aylarına daha fit bir şekilde girmek için beslenme alışkanlıkların değişebilir.
Başak: Hobilerine ayırdığın vakitlerin daha fazla olması için programını güncelleyeceksin. Merkür'ün geri hareketi başladı. Planlarında olmayan konular karşına gelebilir.
Terazi: Samimi olmadığını düşündüğün kişilerle olan iletişimine son veriyorsun. İlişkisi yeni bitmiş bir Terazi burcuysan, eski sevgilinin sosyal medya hesaplarını yakından takip edeceksin.
Akrep: Yaşam alanınla ilgili düzenlemeler için gün boyunca uğraşabilirsin. Evli bir Akrep burcuysan, eşinden ev işlerinde daha hassas davranmasını isteyebilirsin.
Yay: İhtiyaç sahipleri için harekete geçeceksin. Merkür Retro'su başladı. Yakın arkadaşlarınla arandaki anlaşmazlıklar, kavgaya dönüşebilir. Dikkat!
Oğlak: Kreatif yönün geliştirmek için arayışların devam ediyor. Bugün aile içerisinde gündeme gelecek konularda, çözüme kavuşmamış miras konuları konuşulabilir.
Kova: Titiz yönünün ağır bastığı güne merhaba diyeceksin. İlişkisi yeni bitmiş bir Kova burcuysan, ilişkini seni çok yıprattığını düşüneceksin.
Balık: Bugün itibariyle Merkür Retro'su başladı. Daha önce duymadığın konular hakkında haberler alabilirsin. Teknolojik aygıtlarla gün boyunca sorunlar yaşayabilirsin.
KURUMSAL DETOKS
Son yılların en moda olan kelimelerinden bir tanesi de "detoks" hiç şüphesiz. Genel itibariyle sağlık üzerinden hayatlarımıza giren bu detoks kelimesi, toksik maddelerden uzaklaşmak anlamına geliyor. Bu yazımda detoksun yalnızca sağlık üzerinden değil, kariyer yaşamlarımız üzerindeki etkisinden de bahsettim.
Mesai Mantığı Değişti Mi?
Artık çalışma ve çalıştırma kavramları da yenilenen dünya düzeninden nasibini aldı. Birçok şirket artık uzaktan çalışma modellerine ayak uydurmaya çalışıyor. Hatta bu sistemi geçici olarak değil, kalıcı olarak da düşünen iş yerleri yok değil. Konu buraya gelince yöneticilerin aklındaki en büyük soru da çalışanından maksimum düzeyde verim almak. Bu konuda beklediğini alamayan yöneticiler için bir gözlem yerine dönen uzaktan çalışma modeli, kimin, kime gerçekten ihtiyacı olduğunu ortaya çıkardı. Çalışanların, çalışma performansını doğal iş ortamında gözlemleyemeyen yöneticiler için ise bu model "kurumsal detoksun" önünü açtı.
Yeni Model Yöneticiler
Değişen şey yalnızca çalışanların rutinleri değil, yöneticilerin beklentileri de değişti. Bir noktada unutmamak lazım ki Kova Çağı'ndayız. Bu çağ kimin gerçek anlamda var olma isteğiyle dolup taştığını da ortaya koyacak.
Bir zamanlar, Amerika'ya gitmek isteyenler şimdi "Amerika da umut var mı? Ne olacak?" diyecekler. Unutmayın, her millet her ülkede sıkışıyor. Bu sıkışmadan ve detoks rüzgarından nasibini alanlar çok olacak.