Haberler Günaydın Haberleri Savaşçı'nın Görkem'i Ekin Mert Daymaz'ın gözlerden uzak yaşadığı aşkı ortaya çıktı! Ekin Mert Daymaz bakın gönlünü kime kaptırdı...
Giriş Tarihi: 31.5.2021 10:47 Son Güncelleme: 31.5.2021 10:47

Savaşçı'nın Görkem'i 'ın gözlerden uzak yaşadığı aşkı ortaya çıktı! Ekin Mert Daymaz bakın gönlünü kime kaptırdı...

Savaşçı'nın Görkem'i Ekin Mert Daymaz'ın gözlerden uzak yaşadığı aşkı ortaya çıktı! Ekin Mert Daymaz bakın gönlünü kime kaptırdı...

2014 yılında modellikten oyunculuğa geçiş yapan, şimdilerde "Savaşçı" dizisinde 'Görkem' karakterine hayat veren ünlü oyuncu , sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 2 milyon takipçiye sahip olan Ekin Mert Daymaz'ın özel hayatı da hayranları tarafından merak ediliyor. Son olarak oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın bir süredir gözlerden uzak yaşadığı aşkı ortaya çıktı. Daymaz'ın aşkı herkesi şaşırttı.

"Savaşçı" dizisinde 'Görkem' karakterine hayat veren oyuncu Ekin Mert Daymaz, son dönemde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyada aktif olan Ekin Mert Daymaz,yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Özel hayatı da merak edilen yakışıklı oyuncuyla ilgili son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Ekin Mert Daymaz'ın bir süredir gözlerden uzak yaşadığı aşkı ortaya çıktı.

Güneş'in haberine göre oyuncu, en son 'Baba Parası' filminde oynayan oyuncu Burce Yağmur Karabal ile sürpriz bir aşka yelken açtı.

'Savaşçı' dizisinin çekimleri için Eskişehir'de olan Ekin Mert Daymaz'ı geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burce Yağmur Karabal ziyaret etti. Çift, dizinin sezon finali yapmasıyla tatile çıkacak.

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Savaşçı'nın Görkem'i Ekin Mert Daymaz'ın gözlerden uzak yaşadığı aşkı ortaya çıktı! Ekin Mert Daymaz bakın gönlünü kime kaptırdı...
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