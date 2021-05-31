Savaşçı'nın Görkem'i Ekin Mert Daymaz'ın gözlerden uzak yaşadığı aşkı ortaya çıktı! Ekin Mert Daymaz bakın gönlünü kime kaptırdı...

"Savaşçı" dizisinde 'Görkem' karakterine hayat veren oyuncu Ekin Mert Daymaz, son dönemde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyada aktif olan Ekin Mert Daymaz,yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.
Özel hayatı da merak edilen yakışıklı oyuncuyla ilgili son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Ekin Mert Daymaz'ın bir süredir gözlerden uzak yaşadığı aşkı ortaya çıktı.
Güneş'in haberine göre oyuncu, en son 'Baba Parası' filminde oynayan oyuncu Burce Yağmur Karabal ile sürpriz bir aşka yelken açtı.