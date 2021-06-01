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Giriş Tarihi: 1.6.2021 15:25 Son Güncelleme: 1.6.2021 15:26

'da Osman Bey ve Kayı Alpleri, Bamsı Bey’in intikamı için cenk meydanına çıkıyor!

Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Kayı Alpleri, Bamsı Bey’in intikamı için cenk meydanına çıkıyor!

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘’, 2 Haziran Çarşamba saat 20:00’de heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 61’inci bölümünde Osman Bey, Bamsı Bey’in intikamını almak için Togay’ın izini sürerken, Nikola ve Togay da Osman Bey’i tuzağa çekmeye çalışıyor.

Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.

OSMAN BEY, TOGAY'IN İZİNİ SÜRÜYOR

Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.

OSMAN BEY İTTİFAKI DAĞITABİLECEK Mİ?

Osman Bey, birleşik Bizans-Moğol ordusunu mağlup edebilecek mi? Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola ve Togay'ın güçlerini birleştirmesi uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Kayı Obası'nda Bala Hatun ve Malhun Hatun arasında neler yaşanacak? Vali Yargıcı'nın emrine karşı gelen Togay, ne planlıyor?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Kayı Alpleri, Bamsı Bey’in intikamı için cenk meydanına çıkıyor!
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