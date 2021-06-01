Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 1 Haziran 2021 Salı Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 1 Haziran 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 1 Haziran 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "ÇIKACAĞIN TATİLDE BURCUN DA YANINDA OLACAK MI?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 1 HAZİRAN 2021 SALI

Astrogündem: Merkür yönettiği burçta geri giderken Haziran ayına başlıyoruz. Rüzgâr eken fırtına biçecek. Akdeniz'de ki sondaj gemilerimiz rota değiştirebilir. Burcu İkizler olan Mısır ile olan ilişkilerimiz farklı müzakerelere açılacak.

Koç: Haziran ayını hızlı başlangıçlarla karşılayacaksın. Gerek kariyer yaşantında gerek özel hayatında yeni birçok fırsat kapını çalabilir.

Boğa: Yeni ay senin için ödemelerle başlayacak. Evli bir Boğa burcuysan, eşinin ailesinde sağlık sorunları olan birisi hakkında güzel haberler alabilirsin.

İkizler: Yeni ayı yeni fırsatlarla karşılıyorsun. Kreatif yönünün kuvvetli olduğu bu günlerde düşündüğün fikirleri hayata geçireceksin.

Yengeç: Oldukça hareketli geçireceğin bir gün seni bekliyor. Aile büyükleriyle karşı karşıya gelebileceğin konularda, kendinden taviz vermeyeceksin.