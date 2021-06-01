Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 1 Haziran 2021 Salı Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 1 Haziran 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 1 Haziran 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "ÇIKACAĞIN TATİLDE BURCUN DA YANINDA OLACAK MI?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Merkür yönettiği burçta geri giderken Haziran ayına başlıyoruz. Rüzgâr eken fırtına biçecek. Akdeniz'de ki sondaj gemilerimiz rota değiştirebilir. Burcu İkizler olan Mısır ile olan ilişkilerimiz farklı müzakerelere açılacak.
Koç: Haziran ayını hızlı başlangıçlarla karşılayacaksın. Gerek kariyer yaşantında gerek özel hayatında yeni birçok fırsat kapını çalabilir.
Boğa: Yeni ay senin için ödemelerle başlayacak. Evli bir Boğa burcuysan, eşinin ailesinde sağlık sorunları olan birisi hakkında güzel haberler alabilirsin.
İkizler: Yeni ayı yeni fırsatlarla karşılıyorsun. Kreatif yönünün kuvvetli olduğu bu günlerde düşündüğün fikirleri hayata geçireceksin.
Yengeç: Oldukça hareketli geçireceğin bir gün seni bekliyor. Aile büyükleriyle karşı karşıya gelebileceğin konularda, kendinden taviz vermeyeceksin.
Aslan: Yoğun gündem içerisinde ufak detaylara dikkat etmelisin. Sevgilisinden yeni ayrılmış bir Aslan burcuysan, duygusal olarak yorulduğunu hissedeceksin.
Başak: Ayın ilk gününe aksilikler damga vurabilir. Yönetici gezegenin bugün geri gidiyor. Programını yeniden şekillendirmeyi düşünebilirsin.
Terazi: Arkadaşlarınla bir araya gelmek için planlar yapacaksın. Uzun süredir düşündüğün taşınma konusunda somut bir adım atmak isteyebilirsin.
Akrep: Yaşam alanındaki düzenlemeler bugün ön plana çıkıyor. Çocuk sahibi olan bir Akrep burcuysan, çocuğunun okul değişikliği gündemine gelebilir.
Yay: Geçmiş konular ayın ilk gününde karşına geliyor. Dış görünüşünle ilgili değişikliği gündeminde geniş yer bulabilir.
Oğlak: Olumsuz gelişmelere karşı tedbirlerini önceden hazırlamak isteyebilirsin. Geleceğe yönelik planların değişim gösterebilir.
Kova: Merkür Retro'su ile yeni aya başlıyorsun. Çalıştığı işten memnun olmayan bir Kova burcuysan, iş değiştirmeye yönelik kararların olabilir. Alım satım konuları karşına gelebilir.
Balık: Gün içerisinde birçok konu ile baş edecek olman aceleci olmana neden olabilir. Evli bir Balık burcuysan, eşinle baş başa vakit geçirmek için hazırlıkların olabilir.
ÇIKACAĞIN TATİLDE BURCUN DA YANINDA OLACAK MI?
Tatiller, yaz aylarının olmazsa olmazlarıdır. Hepimiz, kendimizi sıcak kumsallara atıp, şehrin gürültüsünden bir süreliğine de olsa uzaklaşmak isteriz. Bunu yaparken de kimimiz ailemizle kimimiz arkadaşımızla kimimiz de yalnız başına oluruz. Peki ya burçlar için bu durum nasıl?
Koç Burcu:
Ateş grubunun öncü burcu, karakteristik özelliğini gittiği tatilde de yansıtır. Gezmeyi seven Koç burçları, sabırsız, hızlı ve fazla hareket etmeleri, sizlere yarar.
Boğa Burcu:
Toprak burcu, isteklerini çok iyi bilir. Doğaya olan düşkünlüğü, onu sürekli olarak yeşil alanlara çeker. Bu yüzden de tatil rotası, yeşilliklerin mümkün olduğunca fazla olduğu yerlerdir.
İkizler Burcu:
Hava grubunun değişken burcu, tatilini düzenli bir program çerçevesinde geçirmek ister. Tek başına gitse bile, bulunduğu yerde istediği ortamı oluşturabilir. Keşfetmediği yerler önceliğidir.
Yengeç Burcu:
Su burcu, duygusal hissi yaşatacak bir tatil ister. Tarihe ve yaşanmışlığa olan düşkünlüğü, seyahat rotasını belirler. Tatile çıkarken yalnız olmamaya özellikle dikkat eder.
Aslan Burcu:
Ateş grubu burcunun, tatil için kalabalık yerler önceliğidir. Kötü geçecek bir tatil, bir sonraki kötü hatıralara sebep olur. O yüzden hazırlıkları oldukça uzun sürebilir. Yaz boyunca konuşulmak ister.
Başak Burcu:
Toprak burcu, plansız hareket etmez. Dinlenmek için bile gitse program eşliğinde hareket eder. Tatilde en ufak bir detayın gözden kaçması tatilin kötü geçmesi anlamına gelir.
Terazi Burcu:
Astrolojide dengeyi temsil eden Terazi burcu, tatilde de çevresiyle eşit şekilde vakit geçirmek ister. Sosyal yönü kuvvetli olan hava burçları, kalabalık rotaları öncelik olarak seçer.
Akrep Burcu:
Tatilini dinlenmeye ve kendine vakit ayırmanın üzerine kurar su burçları. Şehrin gürültüsünden bunalmış olmasından dolayı rotası sessiz, sakin ve keşfedilmemiş yerlerdir.
Yay Burcu:
Spontane tatiller Yay burcunu temsil eder. Belirli bir rota ya da şu şekilde bir tatil yapabilir demek zordur. Sürekli hareket halinde olan Yay burçları, yeni yerler keşfetmeyi çok severler.
Oğlak Burcu:
Oğlak burcunun meraklı oluşu tatilini şekillendirir. Çıktığı tatilde, görülebilecek ne kadar yer varsa görmek ister. Tatilin verimli geçmesi, gördüğü yer sayısıyla eş değerdir. Eşyalarınla ve aksesuarlarınla dikkat çekmek istersin.
Kova Burcu:
Hava burcu, kendisini kısıtlamayacak bir tatil arayışındadır. Güzel bir tatil için önceden plan yapabilir. Fakat spontane tatil planları da gündeminde yer alır.
Balık Burcu:
Su burcu için tatil, sessizlik ve sakinlik anlamına gelir. Huzurlu olarak geçireceği bir tatil, onun motivasyonun kaynağıdır. Su kenarları Balık burçlarının önceliğidir.