Naz Elmas ile Erol Özmandıraca'nın evliliklerinde kriz mi çıktı? Eşini takipten çıkan Naz Elmas'tan flaş ayrılık açıklaması!

37 yaşındaki oyuncu, eşi Özmandıracı'nın dün akşam paylaştığı fotoğrafı, 420 bin takipçili kendi hesabında yayınladı ve "12 saat önce eşimin paylaştığı resimle çıkan haber nasıl bir tezattır sevgiler" mesajını yazdı.