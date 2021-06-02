Naz Elmas ile Erol Özmandıraca'nın evliliklerinde kriz mi çıktı? Eşini takipten çıkan Naz Elmas'tan flaş ayrılık açıklaması!

Naz Elmas, 2019 yılında hayatını iş insanı Erol Özmandıracı ile birleştirmişti. Şimdilerde ünlü çiftin evliliğinde kriz çıktığı iddia edildi.
"NASIL BİR TEZATTIR"
Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın sosyal medyada birbirini takipten çıkması kafaları karıştırdı. Konuyla ilgili iddialara Elmas'tan ise jet yanıt geldi.
37 yaşındaki oyuncu, eşi Özmandıracı'nın dün akşam paylaştığı fotoğrafı, 420 bin takipçili kendi hesabında yayınladı ve "12 saat önce eşimin paylaştığı resimle çıkan haber nasıl bir tezattır sevgiler" mesajını yazdı.