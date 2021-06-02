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Giriş Tarihi: 2.6.2021 14:06 Son Güncelleme: 2.6.2021 14:07

ile Erol Özmandıraca'nın evliliklerinde kriz mi çıktı? Eşini takipten çıkan 'tan flaş açıklaması!

Naz Elmas ile Erol Özmandıraca'nın evliliklerinde kriz mi çıktı? Eşini takipten çıkan Naz Elmas'tan flaş ayrılık açıklaması!

Ünlü oyuncu , kendisinden 15 yaş büyük iş insanı ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen , ile evliliğini gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyor. Son dönemde evliliklerinde kara bulutların dolaştığı iddia edilen çift, önceki gün flaş bir hamlede bulundu. Elmas ve Özmandıracı, sosyal medyada birbirini takipten çıktı. Ayrılıp ayrılmayacakları merak edilen ikiliden Naz Elmas, konuyla ilgili iddialara son noktayı koydu.

Naz Elmas, 2019 yılında hayatını iş insanı Erol Özmandıracı ile birleştirmişti. Şimdilerde ünlü çiftin evliliğinde kriz çıktığı iddia edildi.

"NASIL BİR TEZATTIR"

Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın sosyal medyada birbirini takipten çıkması kafaları karıştırdı. Konuyla ilgili iddialara Elmas'tan ise jet yanıt geldi.

37 yaşındaki oyuncu, eşi Özmandıracı'nın dün akşam paylaştığı fotoğrafı, 420 bin takipçili kendi hesabında yayınladı ve "12 saat önce eşimin paylaştığı resimle çıkan haber nasıl bir tezattır sevgiler" mesajını yazdı.

Naz Elmas böylece eşi Erol Özmandıracı ile haklarında çıkan iddiaların sadece dedikodu olduğunu savundu.

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Naz Elmas ile Erol Özmandıraca'nın evliliklerinde kriz mi çıktı? Eşini takipten çıkan Naz Elmas'tan flaş ayrılık açıklaması!
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