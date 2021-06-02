Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 2 Haziran 2021 Çarşamba Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Haziran 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 2 Haziran 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "VENÜS YENGEÇ BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Satürn- Uranüs 90'lığı "Yanlış hesap Bağdat'tan döner." Dedirtecek. Gıda sektöründeki ifşalar ise hepimizin gündemi olacak. Denetim firmaları ardı ardına sınanırken, ne yediğimizi bir kez daha öğreneceğimiz günler kapıda.
Koç: Sevgiyi temsil eden Venüs, su burcunda hareket ediyor. Bugün ailenle tartışmalar yaşayabilirsin. Hayatına yön verirken, kendi isteklerini ön plana alacaksın.
Boğa: Çalışma koşulların, sosyal hayatını olumsuz etkiliyor. Yalnız bir Boğa burcuysan, duygusal hayatın hareketlenmeye başlayabilir.
İkizler: Teknolojik aygıtlardan yana şansın tutmuyor. Evli bir İkizler burcuysan, geçmiş konuların açılacak olması, tartışmaların olmasına sebep olabilir.
Yengeç: Kariyer hedeflerinde yeni bir fırsatın geleceği bir gündesin. Mesleki gelişimine önem veren bir Yengeç burcuysan, kişisel gelişim kurslarına olan ilgin artabilir.
Aslan: Günlük rutinlerini mevsim şartlarına göre yeniden düzenleyeceksin. Kenarda bir birikimin varsa değerlendirmek için doğru zamanı kolluyorsun.
Başak: Aşkı temsil eden gezegen Venüs, su burcunda konumlanıyor. Yoğun programın seni dalgın yapabilir. Evinde beklenmedik tadilat işleri harcamalarını artırabilir.
Terazi: Kariyerinde bir değişiklik yapmak için bugün harekete geçiyorsun. Artan vücut ağrılarının son bulması için spora başlamayı düşünebilirsin.
Akrep: Bugün iş yerinde yakın arkadaşlarının tartışmalarına tanıklık edebilirsin. Gergin ortamlardan uzaklaşmak bir süre yalnız kalmak isteyeceksin.
Yay: Aile içerisindeki sorumlulukların bugün gündeme gelecek. Maddi konularda beklediğin destek, hiç beklemediğin bir anda kapını çalabilir.
Oğlak: Sevgi gezegeni Venüs, su burcunda hareket etmeye başlıyor. Kendi işinin sahibi olan bir Oğlak burcuysan, işlerinde büyümeye gidebilirsin. Akşam saatlerinde baş ağrıların artabilir.
Kova: Yeni girdiğin ortamlara alışmaya çalışıyorsun. Yeni ilişkiye başlamış bir Kova burcuysan, sevgilinle daha fazla vakit geçirmek isteyeceksin.
Balık: Uykusuz olman gün boyunca üzerinde etki bırakacak. Karşına gelen ve karar vermen gereken konuları ertelemek isteyebilirsin.
VENÜS YENGEÇ BURCUNDA
Aşkı kalplere getiren Venüs bugün su burcunun sabit fikirli burcu olan Yengeç'e geçecek. Aşk gezegeni; duygusal yönümüzü kabartacak ve ruhumuzda hissettiğimiz güzel hislerin tercümanı olacak. İçinde bir de özgürlük olunca Venüs'ün su hali yürekleri su serpecek. Kapı gıcırtısında bile dans eden günlerimize bir anda düğünler ve organizasyonlarla döneceğiz.
Venüs'ün Yengeç seyri, tutulmaya inat sevenleri sevdikleri ile kavuşturacak. Bu oluşum etrafa pozitif duygular yaymamızı sağlayacak. Sakladığımız hislerimize sahip çıkacağız. Duygularımızın incinmesine müsaade etmek istemesek de katılacağımız ortamlarda istediğimiz ilgiyi göremediğimiz anda kırılganlığımızı ortaya koyacağız.
Venüs Yengeç Burcundayken Hangi Konular Ön Plana Çıkacak
Sorular Cevapsız Kalmaz
Venüs tutkuyu ve geri planda kalan hisleri simgeler. Bu da sevdiğimiz konularda fazlasıyla sahiplenen biri olacağımızı işaret ediyor. Gökyüzünde oluşan bu gezegen hareketiyle birlikte aşka ve özel hayata dair tüm sorular cevap isteyecek. Bizler ise haklı olarak bu cevaplardan tatmin olmak isteyeceğiz. Aşk soyut bir kavramdır fakat ruha bir çift kanat verir. Venüs, kanatlarımız ile semada süzülmenin Haziran ayının ruhuna olduğunu bizlere gösterecek. Yaklaşımlarımız değişecek. Empatiyi seven ve karşımızdaki kişiye daha duygusal bir gözle bakan birine dönüşeceğiz. Hal böyle olunca başkalarının dertlerini de dert edinip üzülebiliriz.
Yengeç Burcundaki Venüs'ün Hareketi İle Beraber;
Kalbimizden Gelenler Dilimize Dökülecek
Venüs hislerin gücünü artırırken kırılganlığın etkisini de buna paralel olarak yükseltecek. Bu süreçte çevremizi ilgilendiren olur olmaz nazlanmalara şahit olacaksınız. Venüs, Yengeç burcundayken ağzımızdan dökülenler karşımızdaki kişilerin gönlüne dokunacak.