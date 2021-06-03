Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Feride'si Gizem Güneş sitem etti: Keşke sevseydin beni!

ANNEM BABAM KONSERVATUVARA HAZIRLAN DERKEN BEN ALTIN BİR BİLEZİK İÇİN ÇALIŞTIM

-Bu ailelerin "Altın bir bilezik olsun kolunda" diyerek okutması gibi bir şey mi?

Aslında tam tersi, annemle babam konservatuvara hazırlanmam gerektiğini söylerken ben altın bir bilezik olsun diye çalıştım. Tam tersi oldu (gülüyor). Çünkü yabancı dile bir ilgim vardı ve bir gün belki yabancı dille ilgili, oyunculuğuma da bir yararı olacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında da işler yapabilmek için oranın dilini de öğrenmem gerektiğini düşündüm. O yüzden de ekstradan Fransızca okumuş oldum.

-Peki hiç oyunculuğa yöneldiğin için pişmanlık duyduğun oldu mu? "Fransızca öğretmenliği yapsaydım keşke" dedin mi?

Pişmanlık duymadım ama hava koşulları zor olan set günleri yaşadım Ordu Yayla'da -18 derecede filan. Şakasına şey demiştim; "Ya şu an Fransızca öğretmeni olup sınav okuyup cumartesi günleri 'Kuzey Yıldızı' izlemek vardı" (gülüyor). Esprisine söylemiştim ama hiç pişmanlık duymadım açıkçası, iyi ki bu yolda ilerliyorum.