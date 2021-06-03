O davada kazanan taraf Serenay Sarıkaya oldu! Hakkında 'Evli bir kulüp başkanından hamile' haberi yapılmıştı...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu ifade ederek sunucu Pınar Ergüner'e ve televizyon kanalına açtığı tazminat davasında karar çıktı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran ünlü oyuncu dilekçesinde, 8 Temmuz 2019 tarihinde "Beyaz Magazin" isimli programda altyazı olarak "Serenay Sarıkaya hamile mi" başlıklı bir haberin yayınlandığını belirtilerek, "Haberin ardından programın sunucusu ve moderatörü Pınar Ergüner, "Öyle bir şey iddia edeceğiz ki kimileri yalanlayacak" diyerek Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile birlikte olduğunu ve ondan hamile kaldığını, kulüp başkanının çocuğu aldırmak istediği, Sarıkaya'nın çocuğu aldırmak istemediği, çocuğu aldırmazsa rezil olacağı, doktora aldırması için para teklif edildiği gibi gerçek dışı, iftira niteliğinde bir haber yayımlanmıştır." denilmişti.
ASILSIZ HABER
Programda Serenay Sarıkaya'nın şeref ve onuruna ağır saldırı niteliğinde yorumlar yapıldığı kaydedilen dilekçede, "Haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile hiçbir zaman bir ilişkisi olmadığı gibi hamile de kalmamıştır. İlişkisi olmayan birisinden hamile kalması mümkün değildir" ifadelerine yer verilerek genç oyuncu adına 50 bin liralık tazminat talebinde bulunulmuştu.
TAZMİNAT ÖDEYECEK
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme, Sarıkaya'nın tazminat talebini kısmen kabul ederek Pınar Ergüner ve televizyon kanalının 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.