Bodrum’da lüksün sonu yok

Yasakların bitmesiyle hareketlenen Bodrum'da en merak edilen konulardan biri; bu yılki beach ücretleri! Bodrum Edition'ın beach'ine giriş 500 lira, Mandarin Oriental Hotel'de de bu rakam 500 lira. Maçakızı bu yıl plaja giriş ücretini 750 lira olarak belirledi. Bu ücretin içinde yüzde 13 servis bedeli de var. Türkbükü Ganj'a gidenler 400 lira, Yalıkavak Miya Beach'e gidenler 500 lira veriyor. Miya Beach'te deniz üstü locaların günlüğü 10 bin, kumsaldaki locaların ise 5 bin lira.Bodrum'da yeni moda yüzer kafeler! Ünlü bir kahve firması, teknelere servis yapıyor. Erol Karakaş isimli çalışan, teknelere 25 liraya soğuk kahve sattıklarını söyledi. Aynı hizmet Bodrum, Fethiye, Göcek lokasyonunda da var.Yasakların bitmesiyle hareketlenen Bodrum'da beachler de dolmaya başladı. Herkes tatil planları yaparken, bu sezonun şezlong fiyatları da merak ediliyor., tatilciler için Bodrum'daki beach'lere giriş fiyatlarını araştırdı… İşte ünlü plajlar ve ücretleri...