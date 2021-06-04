Müzik camiasının efsane ismi Hasan Saltık'a veda! Gözyaşları sel oldu...

Türkiye'nin müzikal zenginliğini dünyaya tanıtan Kalan Müzik'in sahibi ve kurucusu, müzik yapımcısı Hasan Saltık, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetmişti. Hasan Saltık bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Hasan Saltık'a veda etmek için çok sayıda ünlü isim Kartal Cemevi'ne geldi. Saltık, burada düzenlenen törenin ardından Küçükyalı Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine katılanlar arasında Ali Rıza Binboğa, oyuncu Olgun Şimşek, ve Kenan İmirzalıoğlu gibi ünlü isimler vardı.
Cenazeyi teslim almaya gelen Hasan Saltık'ın arkadaşı Behzat Şahin, "Yeri doldurulamayacak insan derler ya Hasan gerçekten yeri doldurulamayacak insan.
Sadece kendisine çevresine değil bütün dünyaya katkısı olan, Türkiye'nin kültür elçisi, sanat elçisi, kaybolan müziklerin arkeoloğu, dostum olduğu için söylemiyorum dünyanın en olağanüstü insanlarından biri. Herkes için ölüm zamansızdır ama Hasan'ınki iyice zamansız" dedi.
HASAN SALTIK KİMDİR?
Hasan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de doğdu. Saltık, ilköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti.
Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu.
Unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri 'Kalan Müzik' etiketi altında yayınladı.
Pomak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenleri'ne, Sadettin Kaynak'tan, Münir Nurettin Selçuk'a, Hacı Taşan'dan, Hisarlı Ahmet'e, Hafız Yaşar'dan Muharrem Ertaş'a, Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfik'e, Malatyalı Fahri'den Aşık Veysel'e uzanan bir arşiv malzemesini yayımladı.