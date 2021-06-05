Sahillerde sosyalleşme turları

SANAT ve magazin dünyasının ünlü isimleri, mekanların açılmasıyla birlikte sosyalleşmeye başladı. Ünlüler, önceki gün Bodrum Türkbükü'ndeki Sess Türkbükü ile Arnavutköy Balıkçısı'nın sezon açılışında buluştu. Sess Türkbükü'nün işletmeciliğini üstlenen Nedim Binler, Yüksel Yılan ve Ecevit Yılan, Arnavutköy Balıkçısı'nın ise işletmeciliğini yapan Yüksel Deveci, sezona ünlüler ile merhaba dedi. Açılışa katılan misafirleri ateş ölçer ve Hes kodu uygulamasıyla içeri alan Ecevit Yılan; Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan'ın da ateşini ölçüp Hes kodlarını kontrol etti.İSTANBUL-Bodrum arasında mekik dokuyan sunucu Melike Öcalan, önceki gün Azka Otel'de denize girdi. Öcalan "Bir seneden fazla evlerden dışarı çıkmıyoruz. İnşallah bir an önce bu illet biter de eski yaşantımıza geri döneriz" dedi.SEZON stilini tamamlayan kadın ve erkek tasarımlarıyla Vakko yeni ve yenilenen mağazalarıyla Bodrum, Alaçatı, Göcek gibi Türkiye'nin en güzel tatil bölgelerinde hizmet veriyor. Sekizi yeni, ilk kez bu yaz kapılarını açan, diğerleri de yenilenen toplam 17 mağaza bu üç şehirde yazın ruhunu koleksiyonlara taşıyor.ÜNLÜ sanatçı Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, İstinyePark'da spor giyim mağazalarını turladı. Ortaç, muhabirlerin "Artık tatile çıkma zamanı gelmedi mi?" sorusuna, "Korkuyorum abi, korkuyorum tatile çıkmaya" diye yanıt verdi. Ortaç, tatilde hastalanma riskini göze almak istemediğini söyledi.SÖZ yazarı ve şarkıcı Soner Sarıkabadayı, eşi Camelo Lopez ve 8 ay önce doğan oğlu Hasan Matias ile İstinyePark''daydı. Sarıkabadayı muhabirlerin fotoğraf isteğine "Lütfen oğlumu çekmeyin" diyerek özel ricada bulundu. Eşiyle poz veren Sarıkabadayı, "Hasan yavaş yavaş babalığın nasıl bir şey olduğunu bana öğretiyor, her anı değişik ve keyifli bir durum" dedi.