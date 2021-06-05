Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 5 Haziran 2021 Cumartesi! Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 5 Haziran 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 5 Haziran 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "HAZİRAN AYI YERYÜZÜNE NELER TAŞIYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: İki yıkıcı gezegen birbirine meydan okuyor. Birçok kripto para birimi sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutulurken ucu yeniden ünlü kişilere dokunabilir. Krizleri fırsata çevirmeye çalışan girişimcilerin yüreğini korku sarabilir.
Koç: Geçmiş hatalarından ders alarak tecrübeli şekilde yoluna devam ediyorsun. Kısa süreliğine de olsa tatil planları gündemine girecek.
Boğa: Kendi işinin sahibi olan bir Boğa burcuysan, işlerini büyütmek için bankalarla görüşmeler gerçekleştireceksin. Yeni tanıştığın kişi ile aranda duygusal bir bağ oluşabilir.
İkizler: Gereksiz masraflarını kısıp, birikim yapmak için ilk adımı bugün atacaksın. Evli bir İkizler burcuysan, eşinin ailevi sorunları hakkında ona destek olabilirsin.
Yengeç: Çevrenle uzun süredir görüşmemiş olman, iletişimini yavaşlatıyor. Geleceğinle ilgili alacağın kararlarda ailene danışmak isteyeceksin.
Aslan: Olaylara bakış açını değiştirmek istiyorsun. Evin dekorasyonu ile yakından ilgileneceğin bugünde, harcamaların artış gösterebilir.
Başak: Bugün çalışacak olman, planlarının dışına çıkmana neden olacak. Karşına gelen önemli bir fırsatı değerlendirmeden önce, iyice düşünmek isteyeceksin.
Terazi: Duygusal hayatında yaşadığın sorunlar, diğer işlerine odaklanmana engel oluyor. Sosyal medyada göreceğin bir haber seni endişelendirebilir.
Akrep: Hakkını korumak için aile büyüklerine karşı gelebilirsin. Evli ve çocuk sahibi olan bir Akrep burcuysan, bugün onlarla vakit geçirmek isteyeceksin.
Yay: Evde bulacağın bir eşya, seni geçmişe götürebilir. Kardeşi olan bir Yay burcuysan, kardeşinle aranızdaki buzları eritecek olman, seni rahatlatacak.
Oğlak: Bugünü kişisel bakımın için ayırmayı düşünüyorsun. Uzun süredir yapmayı düşündüğün değişiklik için bugün harekete geçeceksin.
Kova: Yaşam alanınla ilgili düzenlemeler bugün karşına gelecek. Ailesiyle yaşayan bir Kova burcuysan, sorumlulukların gündeme gelebilir.
Balık: Gün içerisinde hızlı karar vermen gereken konular karşına gelecek. Edebiyata karşı ilgisi olan bir Balık burcuysan, yeni kitaplar almak isteyebilirsin.
HAZİRAN AYI YERYÜZÜNE NELER TAŞIYOR?
Dünyanın biraz olsa mola vermek istediği, yılın ortasında konumlanmış Haziran'ı selamlarken bir yandan da aklımızdaki bütün "acaba" ları anlamlandırarak koşturacağız bu ay… Bu kadarı da değil, hem hızlanan hem de dinlenmek isteyen bir dünya düşünerek başlayalım ilk olarak. Sonuçta istekler değişirse eylemler de değişir.
"Sev" Dedi Dünya, Sevdi İnsan
Haziran ayının en dikkat çekecek detaylarından bir tanesi de sevgi gösterileri olacak. Hepimiz saf duyguları, birer sanal camın arkasından göstermekten çok sıkıldık. Sevmek ve bunu göstermek doğamızda var ve unutmayalım ki doğamıza zıt bir şekilde hareket edemeyiz. Hele ki bu ay, gökyüzü en mavi haline geçiş yaparken hiç de kolay olmayacak. Artık buluşmalar, organizasyonlar ve akşam yemekleri planlamak isteyeceğiz. Sevdiğimiz kişilerle aynı ortamları paylaşmak isteyeceğiz. Kalbimizi rahatlatmak ve en önemlisi gerçek anlamda sevmek isteyeceğiz.
Aileler Daha Korumacı Olacak
Aile, eş, yuva ve çocuk kavramının daha güçlü tonlarla ortaya çıktığı bu ay, son 1 buçuk ülkeler arası hareket edemeyenlerin de yolları açılacak. En önemli hazinelerimizden birisi olan "aile" kavramına daha sıkı sarıldığımız günlerde olduğumuzu fark etmek ise hiç mi hiç zor olmayacak. Haziran ayının gökyüzü gündeminde hem daha özgür olmak hem de daha korumacı tavır gütmek var.
Haziran Ayının Şaşırtacakları
Çabuk Sonuç Bulanlar Sonuçları Nadiren Bulurlar
Tavırlardaki ve davranışlardaki değişimleri görmemizdeki sebepleri sorgulayacağımız bir ayda olduğumuzu da unutmamak lazım. Herkes atlatılması zor olan bir sürecin içerisinde sonuçta, işte burada da kimin nasıl sosyalleştiğine dikkat kesileceğimizi vurguluyor Haziran ayı. Telefon ekranlarından sıyrılıp kendini sahillere atan kişilerin sayısı ne kadar çoğalacak olsa da "stalk" seviyesini arşa çıkaracak kişiler de Haziran ayının en dikkat çeken detaylarından olacaklar.