Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'den Şamdan Plus'a çok özel pozlar!

Cemiyet hayatından girişimci kardeşler de bu sayımızdaki röportaj konukları arasında yer alıyor. İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları Ece-Korhan Kurdoğlu çiftinin kızları Ecehan ve Begümhan Kurdoğlu 'sütçü' oldu. Milgo adıyla çiğ süt üretip sattıkları bir marka kuran kardeşler, nasıl süt işine girdiklerini, neler yaptıklarını ve hedeflerini anlattı.

Doğal cilt bakım ürünleriyle öne çıkan yerel markaları mercek altına aldığımız bir dosya hazırladık. Söz konusu markaların yaratıcıları olan girişimcilerle röportaj yaptık. Fark yaratan vizyonlarını, motivasyonlarını ve ne yaparak sektörde öne çıktıklarını anlattılar.

Moda konusunda da bir dosyamız var. 2021 yazı renklerle ihtiyacınız olan motivasyonu sunuyor. Sarı, mavinin yumuşak hali; pembe, yeşil ve turuncunun enerjik tonu, yaz gardırobunuza pozitivizm katıyor.

Mücevher modasını incelediğimiz sayfalarımızda bu kez kırmızı halıdaki mücevherleri radarımıza aldık. Yavaş yavaş başlayan fiziki törenlerde yıldızların şıklığını yansıtan mücevherleri bir araya getirdik.

Bodrum'da sezonu erken açan ünlüleri de sayfalarımıza taşıdık. Bodrum'da galeri de açan Murat Pilevneli ve sevgilisi Aslı Pamir'i arkadaşlarıyla birlikte görüntüledik. Osman Merzeci, uzun bir aradan sonra barıştığı sevgilisi Melis Murathanoğlu ve arkadaşlarıyla sosyalleşirken, Tilda Tezman, Semiramis Pekkan ve Emre Eczacıbaşı da yürüyüş yaparken objektifimize yansıdı. Fethi Kamışlı'yı ise, arkadaşlarıyla tatil yaptığı teknesinde görüntüledik.

Şamdan Plus'ın yeni sayısının kapağında, genç ve güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse yer alıyor. Çok iddialı bir oyuncu olan Küçükköse ile çok özel fotoğraf çekimi ve ardından da samimi bir röportaj gerçekleştirdik. Güzel oyuncu, işi, hayata bakışı ve özel yaşamıyla ilgili sorularımızı cevapladı.

Bu sayımızda dekorasyon sayfamızda Dilek Hanif'in evi yer alıyor. Dilek Hanım'ın Boğaz hattındaki evi az ve öz ama ruhu olan tasarımlarla döşenmiş. Her tasarımın ayrı bir hikayesi olan evde Fransız stili hakim.

Yazarımız Dr. Mehmet Öz, kalp sağlığı için 10 öneri sıralarken sanat yazarımız Nazlı Keçili de, eserlerinde sadece geri dönüşüm malzemeleri kullanan sanatçıları anlattı.