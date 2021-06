'Koltuklar Kitaplar' şarkım pandemide çıktı. Duvarların üstümüze geldiği koltuklarda kitaplarda geçti 1.5 senemiz. O yüzden herhalde o duygular şarkıya yansıdı.Meslek hayatımda on beş yılım dolmuş durumda. Rüzgâr gibi geçti; bazen sert, bazen sıcak... Benim dobra bir kişiliğim var, lafımı esirgemem ama tabii edep çerçevesinde dobralığı korumak gerek. Halkımız da öyle insanları seviyor.Pandemide sağlıklı yaşama kafayı taktım. Bahçeyle uğraşırken bunu keşfettim. Yıllardır bağırsak hastasıyım. Ağır ilaçlar kullanıyorum, ama o ilaçlar vücudumu çok zorluyordu. "Bu ilaçları bırakmak istiyorum" dedim. İşe yediğim şeyleri değiştirerek başladım. Süt ve süt ürünlerini, glüteni hayatımdan çıkardım. Detoks suları içmeye başladım. İlerisi için de sağlıklı yaşam çiftliği kurma hayalim var, arsa bakıyorum.Babam Amerikalı istihbarat subayı. Türkiye'ye geliyor, annemle aşık olup evleniyorlar. Babamın tayini İtalya'ya çıkıyor ve orada ben doğuyorum. Daha sonra ABD'ye yerleşiyorlar.Dünyanın her yerinde yaşarım diye düşünürdüm. Ama 20 yaşında saçlarım dökülüp beyazlamaya başlayınca, doktora gittim. Testlerde hiçbir şey çıkmadı. En sonunda doktor "Sizde memleket özlemi var" dedi. Gerçekten de böyle bir hastalık varmış. Mecbur kaldım geri dönmeye ve iyi ki dönmüşüm ülkeme... Mehmet Bozdağ ile yedi senedir çalışıyorum. Onu tanıdığımdan beri altımdan at, elimden kılıç eksik olmuyor. Harika prodüksiyonlar yapıyor. Size oyuncu olarak fazla yapacak bir şey kalmıyor.Bozkır Arslanı Celaleddin'de Timur Melik 'i oynuyorum. Askeri konularda akıl hocası diyebiliriz onun için.Dizide dublör kullanmıyoruz. İnsanın yaptıkça yapası geliyor, galiba biraz öyle oldu. Dizinin set ekibi inanılmaz deneyimli, tehlike oluşmadan birileri çıkıp hemen müdahale ediyor.'Maraşlı'da canlandırdığım 'Tolga', bir Cumhuriyet savcısı. Çözülmesi gereken o kadar mevzu var ki... 'Tolga' tamamen bunların içinde buluyor kendini. Bütün dava dosyasını devralmış durumda. Bunlarla ilgilenirken Mahur'u görüyor. Görür görmez çok etkileniyor ondan.'Maraşlı' çok samimi bir dizi. Karakterler çok alışılagelmiş şeylerin dışında bir çizgide. Onlarda hayatta bizim tanık olduğumuz, karşılaştığımız, hissettiğimiz duyguları görebiliyoruz aslında. Senaryonun bize çok dokunan bir dili var. Aslında seyirciyi de oradan yakalayabiliyoruz.Dizide 'Maraşlı'nın avukatı Dilara'yı canlandırıyorum. Cevval, tuttuğunu koparan, Maraşlı'yı hapisten çıkaran bir avukat. İlk gördüğünde Maraşlı'dan etkilenmiyor da değil. Bakalım devamında neler olacak...İçimde hep müzisyen olmak vardı. Müzik sınavlarına da girdim ama ikinci aşamayı geçemedim. Sonra İzmir'de bir tiyatro kulübüne girdim, orada birkaç oyun yapıyorduk. Ardından kendimi oyunculuk sınavlarında buldum. 9 Eylül Üniversitesi'ni en yüksek puanla kazandım ama müzik içimde kaldı. Sırf mutlu olayım diye geçen sene bir single çıkardım.Şarkım 'Hijo de la Noche'yi Romanya'da yaptık. Shakira'nın ekibiyle çalıştım, Bruno Mars'ın koreografisini yapan isimle çalıştım. Şarkı, Latin Amerika'da çok sevildi. Shakira'ya benzetiyorlar tarzımı.'Canımdı' parçasıyla güzel bir merhaba dedim.. Artık doğru şarkıyı, doğru sözleri bulup onları insanlara geçirebilmek çok zorlaştı günümüzde. Sürekli üretebileceğim insanlarla bir aradayım. Şimdi sırada çok güçlü bir slow şarkım var.