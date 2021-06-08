Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'a esprili yanıt!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün aşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden verilen bilgide; müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin yarından itibaren aşı olmaya başlayabileceğini duyurmuştu.
UYGUR BAKAN KOCA'YA TWEET ATTI
Bu haberin ardından tiyatrocu Behzat Uygur, Bakan Koca'ya bir tweet attı. Uygur attığı tweette, "Tiyatrocular yok… Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz" ifadesini kullandı.
BAKAN KOCA UYGUR'A ESPRİLİ BİR ŞEKİLDE CEVAP VERDİ
Bu tweete ise Bakan Koca'dan cevap gecikmedi. Bakan Koca, Uygur'a esprili bir dille yanıt verdi.
BAKAN KOCA: "SIRANIZ GELMİŞTİ YAŞ GRUBUNUZ SEBEBİYLE...TİYATROCULARIMIZ KAPSAMA DAHİL"
Uygur'un tweetini alıntılayan Bakan Koca, "Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle :) Ama merak etmeyin, tiyatrocularımız zaten ilan ettiğimiz kapsama dahil." diyerek esprili bir yanıt verdi.