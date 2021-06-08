Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'a esprili yanıt!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün aşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden verilen bilgide; müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin yarından itibaren aşı olmaya başlayabileceğini duyurmuştu.

UYGUR BAKAN KOCA'YA TWEET ATTI

Bu haberin ardından tiyatrocu Behzat Uygur, Bakan Koca'ya bir tweet attı. Uygur attığı tweette, "Tiyatrocular yok… Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz" ifadesini kullandı.