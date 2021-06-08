Haberler Günaydın Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'a esprili yanıt!
Giriş Tarihi: 9.6.2021 00:16 Son Güncelleme: 9.6.2021 00:34

Bakanı 'dan ünlü tiyatrocu 'a esprili yanıt!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'a esprili yanıt!

Ünlü oyuncu tiyatrocuların aşı listesinde yer almamasıyla ilgili Bakanı 'ya tweet attı. Uygur'un tweetine ise Bakan Koca'dan cevap gecikmedi. Ünlü tiyatrocuya cevap veran Bakan Koca, Uygur'a esprili bir şekilde cevap vererek, ", sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle :) Ama merak etmeyin, tiyatrocularımız zaten ilan ettiğimiz kapsama dahil." ifadesini kullandı.

Bakanı , bugün aşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden verilen bilgide; müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin yarından itibaren aşı olmaya başlayabileceğini duyurmuştu.

UYGUR BAKAN KOCA'YA TWEET ATTI

Bu haberin ardından tiyatrocu , Bakan Koca'ya bir tweet attı. Uygur attığı tweette, "Tiyatrocular yok… Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz" ifadesini kullandı.

BAKAN KOCA UYGUR'A ESPRİLİ BİR ŞEKİLDE CEVAP VERDİ

Bu tweete ise Bakan Koca'dan cevap gecikmedi. Bakan Koca, Uygur'a esprili bir dille yanıt verdi.

BAKAN KOCA: "SIRANIZ GELMİŞTİ YAŞ GRUBUNUZ SEBEBİYLE...TİYATROCULARIMIZ KAPSAMA DAHİL"

Uygur'un tweetini alıntılayan Bakan Koca, ", sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle :) Ama merak etmeyin, tiyatrocularımız zaten ilan ettiğimiz kapsama dahil." diyerek esprili bir yanıt verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'a esprili yanıt!
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