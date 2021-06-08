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Giriş Tarihi: 8.6.2021 21:54 Son Güncelleme: 8.6.2021 23:06

Ünlü şarkıcı 'dan şaşırtan itiraf!

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan şaşırtan itiraf!

Ünlü şarkıcı , geçtiğimiz günlerde ünlü bir dergiye röportaj verdi. Ünlü şarkıcı, yıllar önce yaşadığı (aşırı zayıflık) kâbusunu anlattı.

Ünlü şarkıcı , ünlü bir dergiye verdiği röportajında şaşırtan bir itirafta bulundu.

"HALA KİLO TAKINTISI YAŞIYOR MUSUN?"

Uluğ'a, "Son klibinden önce diyete girip kilo verdin. Ergenlik döneminde de anoreksiya ile zorlu bir mücadelen olmuş. Hâlâ kilo takıntısı yaşıyor musun?" sorusu soruldu.

"ŞİMDİ YİYEBİLMENİN TADINI ÇIKARIYORUM"

Ünlü şarkıcı şöyle yanıtladı: "Aslında klip sürecinde sadece 2 kilo verdim istem dışı. Sporu ve diyeti kaslanmak için yaptım. Benim anoreksiya ile ilgili olan sürecim, kiloyla ilgili olmadı hiç. Bağışıklığım zayıf olduğu bir süreçte yakalandım. Ucunu alamadığım 2 yıllık zorlu bir mücadeleydi ama kazandım. Yemek yiyebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlamamı sağladı o hastalık. Şimdi yiyebilmenin tadını çıkarıyorum."

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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan şaşırtan itiraf!
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