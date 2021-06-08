Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan şaşırtan itiraf!

"ŞİMDİ YİYEBİLMENİN TADINI ÇIKARIYORUM"

Ünlü şarkıcı şöyle yanıtladı: "Aslında klip sürecinde sadece 2 kilo verdim istem dışı. Sporu ve diyeti kaslanmak için yaptım. Benim anoreksiya ile ilgili olan sürecim, kiloyla ilgili olmadı hiç. Bağışıklığım zayıf olduğu bir süreçte yakalandım. Ucunu alamadığım 2 yıllık zorlu bir mücadeleydi ama kazandım. Yemek yiyebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlamamı sağladı o hastalık. Şimdi yiyebilmenin tadını çıkarıyorum."