Ebru Polat'ın beş maddelik cevabı olay oldu!

'KİMİN KARNINI DOYURSAK NANKÖR OLUYOR'

Şarkıcı, başka bir soruda, "İnsanlar insanları kötü olmaya zorluyor. Kimin karnını doyursak ilk nankör o oluyor. Yanında çalışanlardan tut, akrabalara kadar. Neden bu insanlar böyle bilemiyorum. Boşa dememişler 'iyilikten maraz doğar" diyerek, sitem dolu bir açıklamada bulundu. Ebru Polat, bir takipçisinin "Hayatta seni en çok yoran şeyleri beş madde yapsan ne olurdu?" şeklindeki sorusu üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.