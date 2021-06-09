TV8 kanalında Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğü ve yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2021 son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması durumundaki kırmızı ve mavi takımlar arasında büyük final mücadelesine sayılı günler kala haftanın ilk kritik bireysel dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı yapımcılığında bugün yapılan ada konseyi sonrasında haftanın ilk eleme adayı belirlenmiş oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda zorlu parkurda en başarılı performans grafiğini çizen isim, dokunulmazlık sembolünün sahibi olarak, hafta içerisinde avantaj elde ederken, ilk eleme adayını seçerek potaya gönderme hakkını da kazanmış oldu. Survivor 2021 son bölüm özet bilgilerini öğrenmek isteyen izleyiciler ise Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayı seçilen ve haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığına ilişkin son dakika detayları şu şekilde;