TV8 kanalında Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğü ve yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2021 son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması durumundaki kırmızı ve mavi takımlar arasında büyük final mücadelesine sayılı günler kala haftanın ilk kritik bireysel dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı yapımcılığında bugün yapılan ada konseyi sonrasında haftanın ilk eleme adayı belirlenmiş oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda zorlu parkurda en başarılı performans grafiğini çizen isim, dokunulmazlık sembolünün sahibi olarak, hafta içerisinde avantaj elde ederken, ilk eleme adayını seçerek potaya gönderme hakkını da kazanmış oldu. Survivor 2021 son bölüm özet bilgilerini öğrenmek isteyen izleyiciler ise Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayı seçilen ve haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığına ilişkin son dakika detayları şu şekilde;
9 Haziran 2021 Çarşamba günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde oynanan ilk kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve hemen sonrasında kırmızı ve mavi takımların katıldığı ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor büyük final giderek yaklaşırken, daha önce takım olarak mücadele eden yarışmacılar artık sahada bireysel mücadele veriyor. Dominik Cumhuriyetinin ev sahipliğinde zorlu parkurlarda mücadele eden yarışmacılar arasında parkur üzerine en başarılı oyunları çıkaran isim bugün eleme adayı seçilme tehlikesini atlattı ve haftanın ilk eleme potasına girecek ismini belirledi.
Survivor 2021 son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan kritik bireysel dokunulmazlık oyununda, İsmail – Berkay eşleşmesinde, Berkay sergilediği iyi oyunla takım arkadaşı İsmail'i dokunulmazlık oyunundan eleyerek saf dışı bıraktı. Aleyna - Dora mücadelesinde, Aleyna üstün performans göstererek Dora'yı elemeyi başardı. Poyraz - Aleyna karşılamasında ise skor anlamında geride kalan Aleyna hızlı bir çıkış yaparak, Poyraz'ı yakalamayı başarsa da, kazanan isim Poyraz oldu. Berkay - Batuhan arasında oynanan yarı final oyununda ise Batuhan galip geldi ve adını finale yazdıran isim oldu.
Diğer finale çıkan isim de Poyraz olarak, haftanın ilk kritik bireysel dokunulmazlık oyununun finalinin adı Poyraz - Batuhan olarak belirlendi. Batuhan ve Poyraz arasında oynanan dokunulmazlık oyunu finalinde ise Poyraz, Batuhan karşısında başarılı bir oyun sergiledi ve haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim olarak dokunulmazlık sembolünün kazananı olmayı başardı.
9 Haziran 2021 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor son bölümde, kritik öneme sahip dokunulmazlık oyununda galip gelerek dokunulmazlık sembolünün sahibi olan Poyraz, Acun Ilıcalı moderatörlüğünde Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirleme hakkına da sahip oldu. Acun Ilıcalı'nın, "hangi yarışmacıyı eleme potasına gönderiyorsun?" sorusuna Poyraz tarafından Batuhan yanıtı verildi. Böylelikle haftanın ilk eleme adayı kırmızı takımdan Batuhan oldu.