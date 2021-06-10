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Giriş Tarihi: 10.6.2021 13:08 Son Güncelleme: 10.6.2021 13:26

Şarkıcı 'in başı dertte! Takipçisine attığı mesaj nedeniyle 4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor...

ARZU KAYA ARZU KAYA
Şarkıcı Berkay Şahin'in başı dertte! Takipçisine attığı mesaj nedeniyle 4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor...

Şarkıcı 'in takipçisine sosyal medyadan attığı mesaj nedeniyle başı derde girdi. Paylaşımına yorum yapan .'ye "Öyle sallamak kolay klavye başından. Olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün" şeklinde karşılık veren ünlü şarkıcının "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Şarkıcı geçen yıl İnstagram üzerinden bir fotoğraf paylaşmıştı. Paylaşımına yorum yapan .'nin yazdıklarına sinirlendi, kendisine direkt mesaj atarak hakaret ve tehdit yağdırdı.

Takipçi ise şarkıcıdan gelen karşı yanıtla soluğu savcılıkta aldı.

"KIZGINLIKLA YAZDIM" SAVUNMASI

Takipçisinin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı, avukatı 'le birlikte ifade verdi.

"Kendisini tanımam. Ailemle olan fotoğrafımın altına hakaret içeren yorum yapınca kızgınlıkla yazdım. Ben de şikayetçi olacağım" dedi ve suç işlemek istemediğini söyledi.

4 YIL 4 AYA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Soruşturmayı yürüten savcı Zübeyr Tecelli Akbulut, şarkıcının sosyal medya hesabından takipçisine " Öyle sallamak kolay klavye başından olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün " diye başlayan bir cümleyle "hakaret" ve "tehdit" suçunu işlediğini belirtti.

Tarafların uzlaşmadığını söyledi. Şarkıcı hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Ünlü şarkıcının yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Şarkıcı Berkay Şahin'in başı dertte! Takipçisine attığı mesaj nedeniyle 4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor...
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