Şarkıcı Berkay Şahin'in başı dertte! Takipçisine attığı mesaj nedeniyle 4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor...

4 YIL 4 AYA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK



Soruşturmayı yürüten savcı Zübeyr Tecelli Akbulut, şarkıcının sosyal medya hesabından takipçisine " Öyle sallamak kolay klavye başından olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün " diye başlayan bir cümleyle "hakaret" ve "tehdit" suçunu işlediğini belirtti.