Kendisini vatana adayan Sudanlı Musa’nın hayatı film oluyor

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı askerleriyle birlikte cephede mücadele veren Sudanlı Musa'nın hayat hikayesi 'Sudanlı Musa - Vatana Adanmış Bir Ruh' adıyla beyaz perdeye uyarlanacak.
Bir Türk mahallesinde büyüyen Musa, fiziksel görünümü ve askerliğe olan ilgisi sebebiyle Osmanlı Devleti
'ne hizmet etmek istemiştir. Trablusgarp'ta İstihbaratçı Kuşçubaşı Eşref Bey'in emir eri olarak savaşa katılan Sudanlı Musa, sonra Balkan ve Sina- Filistin cephelerine geçmiştir. İstiklal Marşımızın yazarı Şair Mehmet Akif Ersoy
ile arkadaşlığı bu esnada gerçekleşmiştir. Yemen
'e gidecek Osmanlı altınlarını Sudanlı Musa kahramanlık göstererek ulaştırmıştır.
FARKLI İLLERDE ÇEKİLECEK
Yapımcılığını Kafa İşler Medya Yapım'ın üstlendiği, Türkiye
'nin farklı illerinde çekilecek film, Afrika
ülkeleri ve Türkiye arasındaki kültürel, politik ve turistik ilişkileri de olumlu yönde etkileyecek. Özgür Bakar'ın yönettiği filmde Sudanlı Musa'yı canlandıracak oyuncu için Hollywood
yıldızlarıyla görüşülüyor. Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak danışmanlığında senaryosu oluşturulan film, 4 Mart 2022'de izleyiciyle buluşacak.