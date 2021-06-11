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Giriş Tarihi: 11.6.2021 14:14 Son Güncelleme: 11.6.2021 14:18

‘Baş Belası’ ekran yolculuğuna başlıyor!

‘Baş Belası’ ekran yolculuğuna başlıyor!

Yapımcılığını ’nun, yapımını ’in yaptığı ‘Baş Belası’ 20 Haziran Pazar akşamı saat 20:00’de ekran yolculuğuna başlıyor.

Başrollerinde ve 'in yer aldığı dizide, eğlenceli ve heyecan yüklü hikayesi ile yaz ekranının fenomen dizisi olmaya hazırlanıyor.

Dizinin yeni fragmanında, gizemli bir cinayet soruşturmasında birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt karakterdeki cinayet büro baş komiseri Şahin ve çocukluğundan beri polisiyeye ilgi duyan psikolog 'in eğlenceli öyküsünden ilk ipuçları yer aldı.

Baş Belası 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 20 Haziran Pazar 20.00'de atv'de | Video

Yönetmenliğini 'un üstlendiği dizide başroldeki İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'e deneyimli oyuncular , Bülent Düzgünoğlu, , , , , , , 'un eşlik ediyor.

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‘Baş Belası’ ekran yolculuğuna başlıyor!
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