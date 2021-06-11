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Giriş Tarihi: 11.6.2021 14:07 Son Güncelleme: 11.6.2021 14:07

Çok yakında ’de başlıyor! Kalp Yarası’ndan yeni afiş

Çok yakında Atv’de başlıyor! Kalp Yarası’ndan yeni afiş

ekranlarında sezona damgasını vuracak, yapımını ’in üstlendiği yeni dizi Kalp Yarası’nın afişi yayınlandı.

Medeniyetlerin buluşma noktası -'nın etkileyici coğrafyasında, nefesleri kesecek görkemli bir prodüksiyonla çekilen Kalp Yarası'nın afişi diziyi merakla bekleyenlerin beğenisini kazandı. Genç yıldızlar ve usta oyuncular , , , , , , ve 'ın yer aldığı afiş, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Sektörün duayen ismi 'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan 'Kalp Yarası', Antakya'nın köklü ailelerinden birinin veliahtı ile hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı her şeyin önüne koyan 'nin imkansızlıklara direnen aşk öyküsünü anlatacak. Yaz sezonunun en iddialı yapımlarından Kalp Yarası, genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsüyle ekranın en çok konuşulacak yapımı olacak.

KALP YARASI, yakında 'de başlıyor

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Çok yakında Atv’de başlıyor! Kalp Yarası’ndan yeni afiş
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