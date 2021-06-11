Emanet’in Yaman Kırımlı’sı Halil İbrahim Ceyhan: Toplumun bildiği Halil İbrahim olana kadar çok fazla eleştiri aldım!

4 çocuklu bir ailede büyüdü. Fabrikada çalışan bir babanın yetiştirdiği, dünyadaki her şeyden haberdar olan bir çocuk oldu. Şarkıcı, söz yazarı, besteci, fotomodel, sinema ve dizi film oyuncusu olarak kendisini tanımlayan pek çok renkli sıfat var, fakat "Emanet" dizisinde hayat verdiği 'Yaman Kırımlı' karakteriyle adeta yıldızı parladı. Halil İbrahim Ceyhan ile ekran yolculuğunu ve merak edilenlerini konuştuk.

-Hoş geldiniz, nasılsınız?

Çok iyiyim teşekkür ederim.

-Nasıl gidiyor hayat?

Hayat güzel gidiyor. Sevdiğim bir işi yapıyorum. Bugünlere gelmek için uzun uğraşlar verdik. Sonunda da emeğimizin karşılığını alıyoruz gibi geliyor bana. Mutluyum bu anlamda.

-Hikayenizi en baştan dinlemek istiyorum. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Çok özgür bir çocukluk geçirdim. Ben Sivas'ta doğdum büyüdüm zaten. 4 çocuklu bir ailenin en büyüğü olan, fabrikada çalışan bir babanın yetiştirdiği, dünyadaki her şeyden haberdar olan bir çocuk olarak büyüdüm. Bu anlamda mutluyum, keyifliydi çocukluğum.

-Küçükken alamadığınız için üzüldüğünüz, hatırladıkça içinizi acıtan bir şey var mı?

Olmadı. Ama benim bir spor araba merakım var. Onun için de çaba sarf ediyorum zaten.

-Sizi tanımlayan pek çok renkli sıfat var; Şarkıcı, söz yazarı, besteci; fotomodel, sinema ve dizi film oyuncusu… Kariyer yolculuğunuzun nasıl başladığını dinleyebilir miyiz?

Bu da bir oyunla başladı aslında. Özellikle söz yazarlığıyla ilgili sorular çok geliyor. Küçükken futbol oynamak yerine dinlediğim şarkıların sözlerini değiştirirdim ve bunun bir oyun olduğunu düşünüyordum. Zaman zaman izlediğim Türk filmlerindeki karakterlerin yaptıkları oyunları evde taklit ederdim. Bunun bir iş, meslek olduğunun farkında olmayarak. Zamanla bunun bir iş olduğunun farkına varıyorsunuz. Bu serüven öyle başladı.