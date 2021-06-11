Osman Bey evlat müjdesi aldı, Türkiye ‘Kuruluş Osman’ izledi

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman
', 62. bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Dizi, Tüm Kişiler
kategorisinde yüzde 9.40 reyting, yüzde 26.28 izlenme payı, AB kategorisinde yüzde 7,19 reyting, yüzde 21,56 izlenme payı, 20+ABC1
kategorisinde yüzde 9.74 reyting, yüzde 26.19 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün reytinglerinde tüm kategorilerde birinci oldu. 'Kuruluş Osman', #ZaferBizimdir etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye
gündeminde birinci sırada, dünyada ise ikinci sırada yer alan dizide; Togay'ın cezasını kesen Osman Bey
, Nikola
'nın ordu kurma planlarına darbe vururken, Malhun Hatun
'dan evlat müjdesi aldı.