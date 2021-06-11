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Giriş Tarihi: 11.6.2021

evlat müjdesi aldı, ’ izledi

Osman Bey evlat müjdesi aldı, Türkiye ‘Kuruluş Osman’ izledi
Ekranların en çok izlenen dizisi '', 62. bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Dizi, kategorisinde yüzde 9.40 reyting, yüzde 26.28 izlenme payı, AB kategorisinde yüzde 7,19 reyting, yüzde 21,56 izlenme payı, 20+ kategorisinde yüzde 9.74 reyting, yüzde 26.19 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün reytinglerinde tüm kategorilerde birinci oldu. 'Kuruluş Osman', #ZaferBizimdir etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. gündeminde birinci sırada, dünyada ise ikinci sırada yer alan dizide; Togay'ın cezasını kesen , 'nın ordu kurma planlarına darbe vururken, 'dan evlat müjdesi aldı.
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Osman Bey evlat müjdesi aldı, Türkiye ‘Kuruluş Osman’ izledi
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