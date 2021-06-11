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Giriş Tarihi: 11.6.2021 08:27 Son Güncelleme: 11.6.2021 08:27

Son dakika haberi: Spiker ile evleniyor! ile yatta yakalanınca olay olmuştu...

Son dakika magazin haberi: Spiker Buket Aydın ile Emir Sarıgül evleniyor! Sibel Can ile yatta yakalanınca olay olmuştu...

Yılın aşk bombasında son dakika gelişmesi. GÜNAYDIN farkını yine ortaya koydu ve yılın haberini patlattı. köşesinden duyurdu... Spiker ile bugün evleniyor. ile geçtiğimiz haftalarda yatta yakalanan Emir Sarıgül hakkında basına konuşan Buket Aydın, kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktaladığını, asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söylemişti. O büyük lafları eden spiker Buket Aydın bugün Emir Sarıgül ile nikah masasına oturuyor! İşte son dakika magazin haberinin ayrıntıları...

Yılın aşk bombasında son dakika gelişmesi. GÜNAYDIN farkını yine ortaya koydu ve yılın haberini patlattı. köşesinden duyurdu...

Spiker ile bugün evleniyor...

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Spiker Buket Aydın, mart ortasında kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktalamış, sonra da kameraların karşısına geçip, kesin bir dille asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söylemişti. İşte o büyük lafları eden Buket Aydın, Emir Sarıgül ile nikah masasına oturuyor!



Evet, yanlış okumadınız... Hatta geçen ay ünlü şarkıcı ile yatta görüntülenen Emir Sarıgül, Buket Aydın ile pazartesi akşam 'ndaki evinde minik bir törenle vuslata erecekti. Ancak müstakbel kayınpeder , bu evliliğe onay vermeyince nikah iptal oldu!

"Bu sefer dönüş yok, kesin olarak ayrıldık" diyen Buket Aydın'ı evlenmeye ikna eden Emir Sarıgül, artık nasıl yaptı bilmiyorum ama babasının da onayını almaya başarmış. Pazartesi yapılamayan sürpriz nikah bugün gerçekleşecek. Ne diyelim; umarım çok mutlu olurlar…

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Son dakika magazin haberi: Spiker Buket Aydın ile Emir Sarıgül evleniyor! Sibel Can ile yatta yakalanınca olay olmuştu...
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