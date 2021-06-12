Eda Demirci: ‘Şiddete karşı mücadelemde yalnız bırakıldım’

KARŞILIKLI DAVA AÇTILAR
FOX
sunucusu İsmail Küçükkaya
ile evlenen öğretmen Eda Demirci
, 2018 yılında şiddete uğradığını iddia ederek boşanma davası açtı. Demirci, bu süreçte eşinin uyguladığı şiddet yüzünden büyük üzüntü yaşayıp kansere yakalandığını belirtti. Küçükkaya, yaptığı açıklamalarla manevi şahsiyetini ve kişilik haklarını zedelediği gerçekçesiyle eski eşine tazminat davası açınca Demirci de ona karşı dava açtı.
DURUŞMA ÇIKIŞI KONUŞTU
DEMİRCİ, dün Asliye Hukuk Mahkemesi
'ndeki duruşma çıkışı açıklama yaptı: "Eda Demirci yalnız değildir paylaşımları yapıldı ama yalnız bırakıldım. Kadın dernekleri İsmail Küçükkaya'nın ismini duyunca olayı uzaktan izlemeyi tercih etti. Ama ben pes etmeyeceğim. Milyonlar, İsmail Küçükkaya'nın ve kadın hakları savunucusu gibi görünen kişilerin gerçek yüzünü görecek!"