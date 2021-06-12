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Giriş Tarihi: 12.6.2021

: ‘Şiddete karşı mücadelemde yalnız bırakıldım’

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Eda Demirci: ‘Şiddete karşı mücadelemde yalnız bırakıldım’

sunucusu ’nın şiddet uyguladığı eski eşi konuştu: “Kadın derneklerinden destek görmedim, şiddete karşı mücadelemde yalnız bırakıldım. Herkes, İsmail Küçükkaya’nın ve sözde kadın hakları savunucularının gerçek yüzünü görecek!”

KARŞILIKLI DAVA AÇTILAR
sunucusu ile evlenen öğretmen , 2018 yılında şiddete uğradığını iddia ederek boşanma davası açtı. Demirci, bu süreçte eşinin uyguladığı şiddet yüzünden büyük üzüntü yaşayıp kansere yakalandığını belirtti. Küçükkaya, yaptığı açıklamalarla manevi şahsiyetini ve kişilik haklarını zedelediği gerçekçesiyle eski eşine tazminat davası açınca Demirci de ona karşı dava açtı.

DURUŞMA ÇIKIŞI KONUŞTU
DEMİRCİ, dün 'ndeki duruşma çıkışı açıklama yaptı: "Eda Demirci yalnız değildir paylaşımları yapıldı ama yalnız bırakıldım. Kadın dernekleri İsmail Küçükkaya'nın ismini duyunca olayı uzaktan izlemeyi tercih etti. Ama ben pes etmeyeceğim. Milyonlar, İsmail Küçükkaya'nın ve kadın hakları savunucusu gibi görünen kişilerin gerçek yüzünü görecek!"
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Eda Demirci: ‘Şiddete karşı mücadelemde yalnız bırakıldım’
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