‘Ferhan’la ikiz gibiyiz birbirimizi hissederiz’

"Oyunculuk benim için çok doğal bir süreç oldu. Küçükken hep oyuncu olmak istiyorduk, daha doğrusu annemiz babamız gibi olmak istiyorduk. Büyüyünce onun oyunculuk olduğunu anladık. Bilinçli bir yaşa gelince de bunun zorlu bir yolculuk olduğunun farkına vardık. Ailemiz önce okula yönlendirdi bizi. Sonrasında 'Ne istiyorsanız yapın' dediler. Okulu bitirip yurt dışından dönünce aslında bir süre setlerden kaçtım. Tam o dönemde takı tasarımı yaptım ama içimde bir yerde oyunculuk vardı ve 23 yaşına geldiğimde ilk oyunculuk deneyimimi yaşadım."
ARAMIZDA 13 AY VAR
Eski yıllara dönen oyuncu, ilginç bir anısını da paylaşıyor: "Annem bizlere hamileyken ultrasona girmemiş. O dönem bunun sağlıksız olduğunu düşünmüş. Böyle olunca bebeğin cinsiyetine dair tahminler edilmeye başlanmış. Mahalledeki teyzeler de anneme 'Karnın dik kesin erkek olacak' deyince Ferhan'ı erkek beklemişler. Babamın babasının adı Yusuf, onun adını koymak istemişler. Sonra kız doğunca babaannem hastaneye gelip 'Ferhan'ın aynısı' deyince onun adı Ferhan olmuş. Sonrasında annem bana hamile kalmış. Bu kez de beni 9 ay boyunca Yusuf diye sevmişler. Yine kız olunca bu kez de bana annemin adını vermişler." Ablası Ferhan Şensoy
ile ikiz sanıldığını da belirten ünlü oyuncu, "Aslında aramızda 13 ay var. Biz ikiz gibi büyüdük. Aynı okullara gittik, aynı kıyafetleri giydik. Ayrıca birbirimizin ne yaşadığını da hissederiz. Ferhan'ın başka bir yerde canı sıkkın olsa ben burada onu hissederim ve gider ona sarılırım" diyor.
'KENDİNİ FARKLI YANSITANLARDAN DEĞİLİM OLDUĞUM GİBİYİM'
Doğal olmayı sevdiğini belirten Şensoy, şunları söylüyor: "Olduğum gibi bir insanım, başka türlü yaşayıp kendini farklı yansıtan insanlardan değilim. Sosyal medyada günümüzde biraz öyle hayatlar sergileniyor ama ben neysem oyum. Elimden geldiğince de kendimi olduğum gibi yansıtmaya çalışıyorum."