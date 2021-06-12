Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 12 Haziran 2021 Cumartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Haziran 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 12 Haziran 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
KOÇ: Güneş tutulmasının etkileri devam ediyor, bugün üzerinde rehavet oluşabilir. Bolca tereddüt yaşayabilir, şüpheye düşebilirsin.
BOĞA: Birden fazla işle uğraşmak zorunda kalabilirsin. Sosyal hayatını olumsuz etkileyecek bu gelişme, seni gergin bir yapıya sokabilir.
İKİZLER: Güneş Merkür kavuşumu gerçekleşiyor. Bu kavuşum, olumlu etkileri de beraberinde getirebilir. Yeni fırsatlar kapını çalabilir.
YENGEÇ: Dün gerçekleşen Güneş tutulmasının etkilerini hissedeceksin. Eksiklerini tamamlamak için alışverişe çıkabilirsin.
ASLAN: Bugün senin için sağlık konusu öne çıkan konu olacak. Yalnız bir Aslan burcuysan, yakın çevrenden gelecek aşk itirafı seni şaşırtacak.
BAŞAK: Yaşam alanındaki düzenlemeler öne çıkıyor. Uzun süredir ertelediğin konular bugün karşına gelecek. Sonuca ulaşmak isteyeceksin.
TERAZİ: Ailenle yaptığın konuşmalar, planlarının şekillenmesini sağlayacak. Evliysen, eşinin sana vakit ayıramaması seni üzebilir.
AKREP: Geleceğe yönelik planların şekilleniyor. Uzun süreli birlikteliği olan biriysen, evliliğe yönelik düşüncelerin olgunlaşabilir.
YAY: Mücadele gezegeni Mars, ateş burcunda hareket etmeye başlayacak. Geleceğe dair umutların alacağın bir haber ile artabilir.
OĞLAK: Eğitiminle ilgili önemli kararların arifesindesin. Kişisel gelişime verdiğin önem, seni arayışların içerisine sokabilir.
KOVA: Mars, karşıt burcunda hareket etmeye başlıyor. Kendi sınırlarını belirlemek isteyeceksin. Çevrenin sana duyduğu güven artacak.
BALIK: Farklı şeyler denemekten korkmayacağın bir gündesin. Boş vakitlerini değerlendirmek için hobi edinmek isteyebilirsin.