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Giriş Tarihi: 13.6.2021 23:10 Son Güncelleme: 13.6.2021 23:10

’da kim elendi? ile bu hafta Survivor’da kim gitti? Ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor’da kim elendi? 13 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti? Ödül oyununu hangi takım kazandı?

kanalında yapımcılığı ve hakemliğinde ekranlara gelen son bölüm, ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması durumundaki kırmızı ve mavi takımlar arasında yunan yarışmacıların da dahil olduğu büyük ödül oyunu ve sonrasında ise kritik eleme konseyine sahne oldu. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ve ada konseyleri sonucunda , ve ’nin eleme adayı seçildiği TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde 13 Haziran 2021 Pazar günü kırmızı ve mavi takımlar arasında oynana ödül oyununda en başarılı performans gösteren takım ödülün sahibi oldu. Oyunun ardından kritik eleme konseyinde en düşük SMS sıralaması oyu alan haftanın adaya veda eden simi oldu. Yarışmayı izleyenler Survivor’da kim elendi, kim gitti? sorularına yanıt aramaya başladı. ile Survivor’da kim elendi, kim gitti? sorularına ilişkin yanıtlar ve son dakika detayları.

yapımcılığı ve hakemliğinde ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma son bölümde, Yunanistanlı yarışmacıların da dahil olduğu mavi ve kırmızı takımlar arasında kıyasıya mücadeleye sahne olan büyük ödül oyunu ve ardından kritik eleme konseyi heyecanı yaşandı. 'nin ev sahipliğinde 118. Bölümü yayınlanan 2021 son bölümde kıran kırana geçen büyük ödül oyununda en başarılı perfomans grafiği çizen takım 'a gitme hakkı kazandı. Eğlenceli anlara sahne olan ödülün ardından Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde yapılan kritik eleme konseyi, potada bulunan Survivor , ve için stresli geçti. Eleme adayı olan yarışmacılardan en az SMS sıralaması oyu olan isim bu hafta adaya veda eden isim oldu. Yarışmanın takipçileri özeti ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek ile , kim gitti? sorularına cevap aramaya başladı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ - KİM GİTTİ? 13 HAZİRAN SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde büyük ödül oyunu kazanan ve kritik eleme konseyinde SMS sıralaması sonucunda elenerek adaya veda eden isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;



13 Haziran 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında 118. bölümü yayınlanan Survivor 2021 son bölümde Yunan yarışmacıların da dahil olduğu kırmızı ve mavi takımlar arasında kritik eleme konseyi öncesinde eğlenceli ve bir o kadar da zorlu geçen büyük ödül oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması durumundaki kırmızı ve mavi takımlar Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliğindeki ödül oyununda yunan yarışmacılarla birlikte ödülün sahibi olmak için zorlu parkurda ter döktü. Skor anlamında birbirini takip eden bir performans ortaya koyuldu.



Zorlu parkurda en başarılı oyunları çıkararak skor anlamında hedeflenen sayıya ilk ulaşan mavi takım büyük ödülün sahibi oldu ve Yunan yarışmacılarla birlikte Acun Ilıcalı'nın katılımıyla ödülün keyfini çıkardı.

Tüm detaylar geliyor...

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Survivor’da kim elendi? 13 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti? Ödül oyununu hangi takım kazandı?
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