Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2021 son bölümde, Yunanistanlı yarışmacıların da dahil olduğu mavi ve kırmızı takımlar arasında kıyasıya mücadeleye sahne olan büyük ödül oyunu ve ardından kritik eleme konseyi heyecanı yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde 118. Bölümü yayınlanan Survivor 2021 son bölümde kıran kırana geçen büyük ödül oyununda en başarılı perfomans grafiği çizen takım Bahamalar'a gitme hakkı kazandı. Eğlenceli anlara sahne olan ödülün ardından Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde yapılan kritik eleme konseyi, potada bulunan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan ve Ayşe için stresli geçti. Eleme adayı olan yarışmacılardan en az SMS sıralaması oyu olan isim bu hafta adaya veda eden isim oldu. Yarışmanın takipçileri Survivor 2021 son bölüm özeti ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek 13 Haziran SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorularına cevap aramaya başladı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ - KİM GİTTİ? 13 HAZİRAN SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde büyük ödül oyunu kazanan ve kritik eleme konseyinde SMS sıralaması sonucunda elenerek adaya veda eden isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;